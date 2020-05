‘Ik moet er niet aan denken dat zij er net als Liverpool ook 30 jaar over doen’

Liverpool was hard op weg naar de eerste landstitel in dertig jaar tijd, totdat de Premier League vanwege de coronacrisis werd stilgelegd. Bij een eventuele hervatting in de zomer hebben the Reds nog twee zeges nodig om het kampioenschap in de wacht te slepen. Andy Cole weet dat Manchester United in de afgelopen jaren achterop is geraakt bij ploegen als Liverpool en Manchester City, maar de oud-aanvaller is niet bang dat zijn voormalig werkgever ook drie decennia verstoken blijft van de landstitel.

"Er wordt door Manchester United zonder meer progressie geboekt, al gaat het wel steeds met kleine stapjes", stelt Cole, die met the Red Devils vijf kampioenschappen veroverde, in gesprek met Sky Sports. "Ik denk zeker dat Manchester United een kampioenskandidaat is voor de komende seizoenen." De laatste landstitel dateert uit 2013, toen Robin van Persie met 26 doelpunten in de Premier League een groot aandeel had in het succes van de ploeg van toenmalig manager Sir Alex Ferguson.

"Liverpool heeft er dertig jaar over gedaan om in deze positie te komen", vervolgt Cole zijn analyse. "Ik moet er echt niet aan denken dat Manchester United er dertig jaar over zou doen om weer eens kampioen te worden." Cole heeft vertrouwen in de werkwijze van manager Ole Gunnar Solskjaer in de jacht op de 21ste landstitel in de clubgeschiedenis. "Ze komen er wel weer bovenop. Met de topspelers die er al zijn en de topspelers die worden aangetrokken. Is dat niet komend seizoen, dan wel het jaar erop."

Manchester United legde voor de coronacrisis bijna tweehonderd miljoen euro neer voor Harry Maguire, Aaron-Wan Bissaka en Bruno Fernandes. Voor de komende transferperiode zijn onder meer Donny van de Beek, Jadon Sancho, Declan Rice, Ben Chilwell, James Maddison en Jack Grealish al genoemd als mogelijke aankopen. Solskjaer wil zijn selectie graag in elke linie versterken, zo liet hij nog niet zolang geleden optekenen in de Engelse media.