Advocaat: ‘Je moet je altijd afvragen of hij dat ook bij andere ploegen krijgt'

Dick Advocaat hakte onlangs de knoop door en tekende een nieuw eenjarig contract bij Feyenoord. De inmiddels 72-jarige oefenmeester ziet perspectief in De Kuip, maar in de gesprekken met de clubleiding heeft Advocaat wel zijn wensen wat betreft de invulling van de selectie duidelijk naar voren gebracht. Ondanks de coronacrisis wil de opvolger van Jaap Stam de transfermarkt op om enkele versterkingen te halen.

"Voor de coronacrisis heb ik wel om garanties gevraagd", wordt Advocaat op een persconferentie geciteerd door onder meer RTV Rijnmond. "Dat is nu anders geworden. Ondanks dat hebben we grotendeels dezelfde groep als vorig jaar. Die hebben het heel behoorlijk gedaan, mag je wel zeggen. Het is nu mei, dus we hebben nog wel even de tijd om te kijken hoe we de groep kunnen versterken."

Advocaat begint normaal gesproken aan zijn laatste jaar als oefenmeester. "Dit is het laatste seizoen. Echt" zegt hij met een kwinkslag. "Het laatste jaar, tenzij er weer wat voorbijkomt. Dan verander ik het weer." Advocaat hoopt in ieder geval dat hij komend seizoen kan beschikken over Steven Berghuis. "Hij heeft het fantastisch gedaan in de tweede helft van het seizoen. Hij is een belangrijke speler van het elftal."

De vorig jaar oktober aangetreden Advocaat praat geregeld met Berghuis over zijn toekomst. "Hij is daar heel eerlijk in. Hij hoeft niet weg, maar als er iets interessants komt dan gaat hij erover nadenken. En dat snap ik ook. Je moet je altijd afvragen of hij dat ook bij andere ploegen gaat krijgen. Die vrijheid in zijn spel. Dan is het een lust voor het oog om hem te zien spelen. Laten we allemaal hopen dat hij bij Feyenoord blijft."

Advocaat ziet Wouter Burger terugkeren van zijn verhuurperiode bij Excelsior, zo wordt duidelijk uit berichtgeving van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De negentienjarige middenvelder, die in januari op huurbasis overstapte, kwam tot zeven optredens. Crysencio Summerville keert na 2 doelpunten in 21 wedstrijden namens ADO Den Haag terug in De Kuip. Eerder deze maandag kwam al het nieuws naar buiten dat Bart Nieuwkoop na twintig duels op huurbasis voor Willem II terugkeert bij Feyenoord.