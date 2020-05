Karius verscheurt huurcontract en haalt geldkwestie met Besiktas aan

Lorius Karius heeft zijn huurcontract bij Besiktas per direct laten ontbinden, zo meldt de Duitse doelman maandag in een verklaring op Instagram. De sluitpost, eigendom van Liverpool, heeft de afgelopen vier maanden geen salaris ontvangen bij de Turkse topclub, wat door zaakwaarnemer Florian Goll al aanhangig was gemaakt bij de FIFA en waarvoor Besiktas al regelmatig was gewaarschuwd. Volgens BILD gaat het om de salarissen van januari tot en met april en de Duitse krant meldt er tevens bij dat Karius hierdoor het recht heeft om zijn huurovereenkomst te verscheuren.

"Het is jammer dat het zover heeft moeten komen", schrijft Karius aan zijn volgers op Instagram. "Maar ik wil wel benadrukken dat ik er alles aan heb gedaan om deze situatie zonder problemen op te lossen. Ik heb de afgelopen maanden ontzettend veel geduld gehad met het bestuur van Besiktas. Helaas kwam ik vorig seizoen in precies dezelfde situatie terecht. Helaas is er niet geprobeerd om een oplossing te zoeken voor een probleem. Zelfs mijn suggestie van een tijdelijke salarisverlaging werd verworpen." Karius wil desondanks de achterban van Besiktas hartelijk bedanken voor hun steun. "De club kan trots zijn op zulke supporters."

Op de burelen van Besiktas was men niet blij met de klacht die Goll namens Karius indiende bij de FIFA. "Karius wil dat we hem betalen voor de maanden waarin hij niet heeft gespeeld. Maar wij zijn niet van plan hem te bedanken voor iets dat hij niet heeft verdiend", liet Besiktas-directeur Erdal Torunogullari onlangs optekenen in de Turkse media. Karius kwam in de afgelopen twee jaar tot 67 wedstrijden in het shirt van Besiktas. Met name voor de coronacrisis kreeg hij regelmatig kritiek te verwerken. In de Europa League-wedstrijd tegen Slovan Bratislava bijvoorbeeld timede hij bij het uitkomen helemaal verkeerd, waardoor de bezoekers makkelijk konden scoren.

De toekomst van de 26-jarige Karius is ongewis, ondanks een tot medio 2022 lopend contract bij Liverpool. Manager Jürgen Klopp lijkt een rotsvast vertrouwen te hebben in Alisson Becker, terwijl Adrían naar behoren fungeert als back-up. In verschillende buitenlandse media is Karius al gelinkt aan Wolverhampton Wanderers en Hertha BSC, al is het nog de vraag of er veel transfers zullen plaatsvinden tijdens de coronacrisis.