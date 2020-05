Heynckes: ‘Bayern kan 100 miljoen euro voor hem echt niet rechtvaardigen’

Technisch directeur Hasan Salihamidzic liet onlangs in de Duitse media optekenen dat Bayern München in de aankomende transferperiode een toptalent én een internationale topper naar Zuid-Duitsland wil halen. De bestuurder leek hiermee onder meer Manchester City-aanvaller Leroy Sané te bedoelen. Voormalig Bayern-trainer Jupp Heynckes acht het echter onverstandig om tijdens de coronacrisis voor miljoenen uit te geven aan nieuwe spelers.

"Ik zou juist inzetten op jonge spelers, zoals Salihamidzic onlangs al verkondigde", stelt Heynckes, die in 2013 de Champions League veroverde met Bayern, in een onderhoud met Kicker. "Maar het realiseren van grote transfers zou ik voorlopig op een laag pitje zetten." Heynckes, in totaal over drie periodes trainer bij der Rekordmeister, adviseert Bayern vooral om de huidige sterren binnenboord te houden. Desondanks is Bayern in de afgelopen periode gelinkt aan onder meer Timo Werner en Dayot Upamecano van RB Leipzig en Ajax-verdediger Sergiño Dest. Vanwege de coronacrisis is het echter maar de vraag of de zomerse transfermarkt op gang komt.

Heynckes zou de al regelmatig aan Bayern gelinkte Kai Havertz een prima aanwinst vinden voor trainer Hansi Flick, maar de trainer in ruste hoopt niet dat de aanvallende middenvelder voor honderd miljoen euro wordt losgeweekt bij Bayer Leverkusen. De gewezen coach geeft daarnaast aan dat het niet verantwoord is om een dergelijke transfersom neer te leggen voor Sané. "Zulke bedragen zijn gewoon echt niet te rechtvaardigen. Dan zal Sané toch echt eerst de volgende stap in zijn loopbaan moeten zetten, en niet zo af en toe zijn talent laten zien", zo concludeert Heynckes in Welt am Sonntag.

In de optiek van Heynckes is het nog maar de vraag of Sané een aanwinst is voor Bayern. "Hij was in goede vorm voordat hij die vervelende kruisbandblessure opliep, maar ik ben van mening dat hij nog niet is doorgebroken als absolute topspeler. Sané staat derhalve op een kruispunt: gaat hij er in de komende jaren hard aan trekken, of blijft hij slechts een buitengewoon talent?" In de Duitse media is reeds gemeld dat de vraagprijs van Manchester City voor Sané inmiddels is gezakt naar tussen de zestig en zeventig miljoen euro. De aanvaller, die tot 2021 vastligt in Engeland, zou tevens worden gevolgd door Barcelona en Real Madrid.