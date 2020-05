‘Ik kwam tot conclusie dat ik hiervoor niet naar Feyenoord was gekomen’

Het dienstverband van Jaap Stam als trainer van Feyenoord bleef beperkt tot slechts achttien wedstrijden. Na de smadelijke 4-0 nederlaag tegen Ajax in oktober vorig jaar gaf de oud-verdediger er de brui aan, maar de beslissing om De Kuip te verlaten kwam niet van de ene op de andere dag. Stam zag technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong kort na elkaar vertrekken uit De Kuip, waardoor er gelijk al de nodige twijfels ontstonden bij de voormalig Oranje-international.

"Ik had met Martin en Jan al afspraken gemaakt over de invulling van de selectie en over spelers die wellicht zouden vertrekken, dat soort dingen", blikt Stam terug in gesprek met Goal. "Maar in mijn laatste week als trainer van PEC Zwolle werd ik opeens geconfronteerd met het vertrek van Martin. En een week voor de start van het nieuwe seizoen ging ook Jan weg. Ik was opeens helemaal op mijzelf aangewezen bij Feyenoord."

"Opeens kwamen er andere mensen aan het roer te staan die deze functies nooit eerder hadden bekleed (Sjaak Troost en Mark Koevermans, red.)", vervolgt Stam. "Ik kreeg gelijk te horen dat er geen geld was voor aankopen. Er waren enkele spelers verkocht, maar van dat geld konden geen nieuwe spelers worden aangetrokken." Stam zag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer Tonny Vilhena (FK Krasnodar) en Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05) vertrekken bij Feyenoord.

Onder meer Leroy Fer, Marcos Senesi en Rick Karsdorp werden naar Rotterdam gehaald, maar desondanks bleef Stam ontevreden over de samenstelling van de selectie. "Er kwamen spelers binnen die weinig hadden gespeeld en daarnaast moest ik gebruik maken van jongelingen. Dat was op zich geen probleem. Maar ik benadrukte tevens dat de verwachtingen misschien wel te hooggespannen waren. We hadden echt tijd nodig om te groeien. Dat was volgens de clubleiding geen probleem. Maar tegelijkertijd moest ik in de eerste vier tot vijf maanden spelers fit krijgen én resultaten boeken. Zo gaat dat nou eenmaal in de voetballerij."

"Ik kwam dan ook tot de conclusie dat ik hiervoor niet naar Feyenoord was gekomen en dat het wellicht beter was dat iemand anders het van mij zou overnemen. Bij mijn aantreden was namelijk een heel andere voorstelling van zaken gegeven", aldus Stam, die achteraf gezien misschien liever bij PEC was gebleven. "Ja, maar dat is makkelijk praten. Het had te maken met de mensen die vertrokken en wat er allemaal gebeurde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik zat soms vaker in mijn kantoor dan dat ik op het veld stond, want er waren ontzettend veel zaken die mijn aandacht opeisten."

"Langer bij PEC blijven was wellicht een optie geweest en als ik geweten had welke problemen er speelden bij Feyenoord, dan had ik waarschijnlijk een andere keuze gemaakt. Maar dat was niet het geval en in het voetbal loopt het niet altijd zoals je wenst. Wanneer een club als Feyenoord je wil hebben denk je natuurlijk al snel: Oké, dat klinkt goed. Dan zet je die stap, al bleek achteraf dat het geen goede match was." Stam heeft onlangs gesproken met FC Cincinnati over de vacante trainerspositie, maar de gesprekken zijn vanwege de coronacrisis op de lange baan geschoven.