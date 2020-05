‘Ik zou het mooi vinden om weer bij club als Feyenoord, AZ of PSV te spelen’

Jozy Altidore speelde tussen 2011 en 2013 namens AZ in de Eredivisie en de Amerikaanse spits kende met achtereenvolgens 16 en 23 doelpunten twee succesvolle seizoenen op de Nederlandse velden. Altidore maakte vervolgens voor tien miljoen euro de overstap naar Sunderland, maar zijn dienstverband in Engeland werd geen groot succes. In 52 officiële wedstrijden namens the Black Cats, wist hij slechts 3 goals te produceren.

Altidore werd voor zijn transfer al gewaarschuwd door Gertjan Verbeek en Ernest Stewart, destijds de trainer en technisch directeur in Alkmaar. Het duo raadde de aanvaller aan om geduld te tonen, aangezien Sunderland niet zijn type voetbal speelde: “Ze waren daar heel eerlijk over, zeiden dat het een ramp zou worden als ik naar Sunderland zou gaan, ondanks dat de transfersom goed was”, blikt hij terug in gesprek met VICE Sports.

“Maar mijn vader wilde echt dat ik naar Engeland zou gaan, omdat het contract daar goed was. Wat als ik een blessure zou krijgen bij AZ? Dan had ik zo’n contract misschien niet meer kunnen krijgen. Dus het was een moeilijke, emotionele beslissing. Ik ging naar Sunderland”, vervolgt Altidore. De 115-voudig international van de Verenigde Staten bleef uiteindelijk anderhalf jaar in het Stadium of Light. Begin 2015 volgde een transfer naar Toronto FC en daar speelt Altidore nog altijd.

Hoewel hij goed op zijn plek zit bij de Canadese club, speelt een terugkeer naar Europa nog regelmatig door het hoofd van de dertigjarige spits en Altidore denkt in dat geval aan een competitie als de Eredivisie: “En zo niet? Dan blijf ik lekker hier. Maar ik hou van de Eredivisie. Ik was er een keer dichtbij. Ik had contact met Feyenoord, toen Jaap Stam er trainer was. Maar het werd niet concreet. Ik zou het mooi vinden om weer bij een club als Feyenoord, AZ of PSV te spelen. Dat zou geweldig zijn.”