‘Ingrijpende maatregel heeft grote gevolgen voor transferbeleid Barcelona’

De Spaanse regering gaat de transferactiviteiten van onder meer Barcelona en Atlético Madrid de komende tijd grondig inspecteren, zo weet AS maandag te melden. De Minister van Werkgelegenheid en Financiën dient in dit geval het gehele kostenplaatje rondom een transfer te controleren, voordat er groen licht wordt gegeven. Beide clubs kwamen onlangs tot een akkoord met de spelersgroep wat betreft een salarisverlaging van zeventig procent. In totaal zijn er acht clubs in LaLiga die gebruik maken van een zogeheten ERTE, een werktijdverkorting voor alle werknemers.

In het ERTE (Tijdelijk Werkkracht Aanpassingsplan) staat dat werknemers maximaal zes maanden lang slechts dertig procent van hun salaris krijgen en minder uren werken dan in hun contract staat. ERTE werd in Spanje ook veel gebruikt in de financiële crisis in 2008. Naast Barcelona en Atlético maken ook Sevilla, Deportivo Alavés, Valencia, Espanyol, Granada en Osasuna gebruik van de ERTE, waardoor deze clubs de komende maanden ook strenger worden gecontroleerd op financieel gebied. In de lagere klassen zijn er in totaal 51 clubs die de tijdelijke werktijdverkorting hebben ingevoerd.

LaLiga is volgens AS op de hoogte van de voorgenomen maatregelen, maar spreekt tevens de verwachting uit dat er weinig spelers in de zomerse transferperiode van club wisselen, nu de coronacrisis voorlopig niet is opgelost. Het is nog maar de vraag of het seizoen 2020/21 wordt afgemaakt in Spanje. Mocht dat deze zomer gebeuren, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk zonder publiek gebeuren. Door de stillegging en het bijbehorende inkomstenverlies leeft bij veel clubs de vrees dat er financiële problemen aan de horizon verschijnen, waardoor er naarstig naar oplossingen wordt gezocht om de problemen het hoofd te bieden.

Onder meer Real Madrid, Real Sociedad en Real Betis zijn in de afgelopen periode niet overgegaan op de ERTE. Bij voornoemde clubs is een tijdelijke salarisverlaging ingevoerd voor de spelers van de proftak, zonder dat deze maatregel gevolgen had voor de overige medewerkers binnen de organisatie. Marca rekende vorige maand voor dat de salarisverlaging van tien procent Real circa vijftig miljoen euro opleverde.