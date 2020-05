‘Ik denk dat snelheid van het helpen Koeman enorm heeft geholpen’

Ronald Koeman werd zondagavond opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen die aan de oppervlakte kwamen na een lange fietstocht. De bondscoach het Nederlands elftal onderging vervolgens een hartkatheterisatie en werd ook gedotterd. De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan vertelt een dag later via de kanalen van zijn krant dat loopbaan van Koeman waarschijnlijk niet in gevaar komt door zijn hartproblemen.

“Ik begrijp dat hij erg is gaan transpireren, hij kreeg waarschijnlijk flink druk op de borst. Toen is er een ambulance gebeld en die heeft hem met grote spoed naar het Amsterdams Medisch Centrum gebracht. Ik denk dat die snelheid van het helpen en het kunnen dotteren bij enorm heeft geholpen bij hem”, laat de chef sport van de ochtendkrant weten.

Koeman was zich volgens Van der Kraan niet bewust van onderliggende hartproblemen en de journalist verwacht dat de bondscoach zijn taken bij het Nederlands elftal in de toekomst weer wil oppakken: “Ronald kennende zal hij willen doorwerken. Hij zal even de tijd gaan nemen om met artsen een revalidatietraject te bespreken, maar hij voelt zich altijd heel goed in zijn vel als hij met zo’n groep werkt en hij voelt zich ook ontzettend thuis bij het Nederlands elftal.”

“Er is ook geen reden om te stoppen met werken, van dit soort ingrepen kun je heel goed herstellen”, vervolgt Van der Kraan “Daar zal hij zich aan vasthouden. Meestal herstelt men hier heel goed van. We verwachten dat hij vandaag wordt ontslagen uit het ziekenhuis.” Eric Gudde, de directeur van de KNVB, heeft inmiddels in gesprek met het ANP laten weten dat Koeman alle tijd krijgt om te herstellen: “Ik ben nu, een dag later, vooral blij dat de situatie stabiel is en hoop dat Ronald weer de oude wordt. Daar moet hij alle tijd voor nemen die hij nodig heeft.”

“We zeggen hier bij de KNVB altijd dat gezondheid voorop staat, juist in deze tijd hoor je dat vaak. Nu met Ronald wordt het ineens op een andere manier concreet. Het gaat om de gezondheid van onze bondscoach, over zijn werk hebben we het later wel weer”, sluit Gudde af. Koeman krijgt voorlopig de tijd om te herstellen, aangezien het EK dat aankomende zomer plaats zou vinden is verplaatst naar volgend jaar. Oranje speelt normaal gesproken in september zijn eerste wedstrijden in de Nations League tegen Italië en Polen, maar de kans dat deze duels doorgang zullen vinden lijkt klein.