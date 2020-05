PSV heeft ‘geen contact’ met Milan en moet mogelijk ‘kroonjuweel’ verkopen

Net als alle andere clubs probeert PSV in de coronacrisis de kosten te drukken. De Eindhovenaren willen in goed overleg de salarissen van de spelers korten om het hoofd boven water te houden. Het Eindhovens Dagblad stelt in een analyse dat PSV in een bepaald scenario zelfs afscheid moet nemen van een 'kroonjuweel' om geld op te halen, waarbij geen naam wordt genoemd.

Verdediger Daniel Schwaab gaat weg bij PSV en de club zal volgend seizoen volgens de krant ook geen gebruik meer maken van de diensten van de gehuurde aanvaller Konstantinos Mitroglou, die terugkeert naar Olympique Marseille. Ibrahim Afellay, die tot deze zomer vastligt in het Philips Stadion, zit nog in de wachtkamer als het om een nieuwe verbintenis gaat, zo klinkt het.

Huurling Ricardo Rodríguez gaat normaal gesproken weer terug naar AC Milan. 'Tussen PSV en AC Milan is geen contact geweest over een eventueel vervolg en ook de zaakwaarnemer van de Zwitser heeft daarover niet met de clubleiding gesproken', zo meldt het dagblad. Het salaris van de linkervleugelverdediger is een struikelblok voor de Eindhovenaren.

'PSV wil op dit moment proberen om de totale loonkosten fors terug te dringen en moet de komende periode op de transfermarkt inventief zijn. (...) Zolang er zonder publiek gespeeld wordt, lijkt vuurwerk via mega-uitgaven niet realistisch. Er kan ook een scenario ontstaan waarin PSV een van de kroonjuwelen uit de selectie moet verkopen, waarbij het nu twijfelachtig is wat buitenlandse clubs nog gaan betalen.'