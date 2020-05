Lovren baart opzien met steun aan complottheorist: ‘Game over, Bill Gates’

Liverpool-verdediger Dejan Lovren steekt op sociale media zijn mening over de aanpak van de coronacrisis niet onder stoelen of banken. De Kroatisch international liet vorige maand op Instagram doorschemeren dat hij tegenstander is van vaccinatie tegen het coronavirus en de afgelopen dagen heeft hij daar op sociale media nog een schepje bovenop gedaan.

Lovren sprak publiekelijk zijn steun uit voor de Kroatische politicus Ivan Pernar, die bekend staat als een complottheorist. Laatstgenoemde plaatste op Instagram een afbeelding van Bill Gates, de miljardair die door complottheoriën op internet een zondebok is gemaakt tijdens de coronacrisis. Gates maakte reeds bekend dat hij het kapitaal van zijn Bill & Melinda Gates Foundation, 37 miljard euro, ter beschikking stelt voor onder meer het vinden van een vaccin tegen het virus. Complottheoristen denken dat Gates, die jaren geleden al aankondigde dat de wereld niet klaar zou zijn voor een pandemie, verkeerde bedoelingen heeft. Ook Lovren heeft zich tegen een van de rijkste personen ter wereld gekeerd.

“Er moet altijd keuzevrijheid zijn, ook voor degenen die tegen het verplichtstellen van vaccinatie zijn. Daarom ben ik een doorn in het oog van alle reguliere media en hun sponsoren”, plaatste Pernar op Instagram als bijschrift van een tekening van Gates met de tekst: ‘Jouw lichaam is mijn keuze.’ Lovren deelde een like uit en reageerde met samengevouwen handen. De reactie van Lovren werd opgepakt door de Engelse media, die concludeerden dat Lovren tegen een COVID-19-vaccin zou zijn. “Beter stoppen we alle proeven voor het vaccin dan per direct”, reageerde Gary Lineker cynisch op Twitter.

Better cancel all vaccine testing and trials immediately then. https://t.co/k8EQSFWFMS — Gary Lineker (@GaryLineker) April 23, 2020

De afgelopen dagen heeft Lovren op social media opnieuw de aandacht op zich gevestigd gekregen. Nadat Bill Gates een foto op Instagram plaatste waarop hij zijn dank uitspreekt naar de mensen in de zorg, kon Lovren het niet laten om te reageren. “Game over Bill. Mensen zijn niet blind”, aldus de reactie van de Liverpool-verdediger, wiens woorden op meer dan tienduizend likes kunnen rekenen.

Of course Dejan Lovren believes Corona conspiracies pic.twitter.com/biBZ7XQPU4 — J. (@jaytothelo) May 1, 2020

Lovren liet ook blijken dat hij aanhanger is van David Icke, een Britse complotdenker die verbannen is van YouTube omdat hij valse informatie over het coronavirus zou verspreiden via het medium. “YouTube heeft het account van complottheorist David Icke verwijderd”, zo meldt The Guardian. “Het platform geeft aan dat hij zich niet aan het beleid heeft gehouden door informatie over het coronavirus te verspreiden. De oud-voetballer heeft controversiële en onbewezen claims gedaan over het virus op verschillende platforms.” Lovren toonde zijn steun aan Icke met onderstaande berichten op Instagram Stories.

Dejan Lovren is a David Icke fanboy pic.twitter.com/hbYFfIzn3I — KC. (@SadioBobbyMo) May 2, 2020

In een andere update op sociale media heeft Lovren zijn steun laten blijken aan Rashid Buttar, een Amerikaanse osteopathische arts en complottheorist die tegen vaccinatie is. “Hij staat bekend om zijn controversiële gebruik van chelatietherapie voor verschillende aandoeningen, waaronder autisme en kanker”, zo wordt hij omschreven op Wikipedia. Hij heeft in een video zijn twijfel uitgesproken over de veiligheid van een vaccin tegen het coronavirus, zo meldt The HuffPost. Lovren deelde een artikel met foto van Buttar aan het woord is op Instagram.