Groenendijk pleit voor extra straf bij gele kaart: ‘Dat is eerlijker’

Alfons Groenendijk is van mening dat tijdstraffen ingevoerd moeten worden in het betaalde voetbal. De clubloze trainer vindt dat de tegenstander in de huidige regelgeving geen voordeel heeft wanneer een speler een gele kaart pakt. Een tijdstraf kan daar volgens Groenendijk verandering in brengen.

Volgens Voetbal International is de KNVB bezig met een onderzoek naar de invoering van vijf nieuwe spelregels. De bond onderzoekt de haalbaarheid van de invoering van tijdstraffen, zuivere speeltijd, een self pass, een intrap en onbeperkt wisselen. Groenendijk reageert positief op een voorstel om een tijdstraf van vijf minuten te verbinden aan een gele kaart. “Ik ben daar al lange tijd voorstander van. Als je nu een stevige overtreding maakt, krijg je een gele kaart, maar daar schiet de tegenstander in principe niets mee op. Pas in de volgende wedstrijd ben je dan eventueel geschorst. Dat klopt eigenlijk niet, dan is een tijdstraf eerlijker”, legt de ex-trainer van ADO Den Haag uit.

Bij hockey moet een speler bij een groene kaart twee minuten van het veld en bij een gele kaart bedraagt de tijdstrijf vijf minuten. Bij een zwaardere overtreding kan zelfs een tijdstraf van tien minuten worden uitgedeeld. “Je hoort nu vaak dat een speler een slimme gele kaart pakt. Dat is toch schandalig? Als je een tijdstraf van bijvoorbeeld vijf of tien minuten verbindt aan een gele kaart, ben je daar meteen vanaf”, stelt voormalig hockey-coach Marc Lammers. “Let maar op: dan krijg je véél minder overtredingen, omdat er sociale controle ontstaat. Pak je geel, dan dupeer je je eigen teamgenoten. Dan krijg je die op je dak en denk je de volgende keer wel twee keer na.”