‘Bloedbad’ gaat ook Ajax hard treffen: ‘Ze hadden zich al rijk gerekend’

Door de coronacrisis zal de voetballerij enorme klappen krijgen. Er wordt in Europa voorlopig nog niet gevoetbald, waardoor er veel inkomsten verloren gaan. Wim Lagae, sporteconoom aan de Katholieke Universiteit Leuven, voorspelt dat salarissen en transfersommen met name in kleinere voetballanden (procentueel) flink zullen kelderen.

"Clubs als Ajax en Club Brugge hadden zich al rijk gerekend op de nieuwe lucratieve zomertransfermarkt", zegt Lagae, doelend op onder meer de gewilde Donny van de Beek, in gesprek met NRC over de exportlanden die het moeten hebben van transfers naar kapitaalkrachtige competities. Interessant is bijvoorbeeld ook wat Ajax doet met de salarissen, stelt de econoom.

"Ik verwacht dat veel clubs door opdrogende inkomsten niet aan de salarisverplichtingen kunnen voldoen. Iedereen zal zijn verlies moeten nemen, ook spelers. Anders wordt dat een gigantisch probleem. Men onderschat hoe groot het bloedbad is", vindt Laege. Ook Pieter Nieuwenhuis van adviesbureau Hypercube, dat clubs en bonden adviseert, verwacht dat de salarissen flink gaan kelderen. "De spelerssalarissen gaan minstens met dertig procent terug", zegt Nieuwenhuis.

"Een speler kan zeggen: dan ga ik weg. Maar dan zal de buurman hem vertellen: dacht je dat wij dat probleem niet hadden?", aldus Nieuwenhuis, die ook verandering in de transfersommen voorspelt. Alleen 'de happy few' zullen zich nog grote transfersommen kunnen permitteren, zo klinkt het. "Nieuwe rijken zullen opstaan. Het voetbal is nou eenmaal het speeltje van de miljardairs."