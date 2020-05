Van Basten haalt snoeihard uit: ‘Echt ongelooflijk, onnavolgbaar’

Marco van Basten is niet te spreken over de wijze waarop de KNVB gehandeld heeft inzake het stopzetten van de Nederlandse profcompetities. De oud-spits laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat de voetbalbond in zijn ogen verkeerde keuzes heeft gemaakt. "Het interesseert me weinig of AZ nu de Champions League in gaat, of Ajax of PSV, en wie er precies degraderen of juist niet. Het gaat mij om de manier waarop je zaken afbakent, afspreekt en regelt. In dat opzicht vond ik de keuze van de KNVB onbegrijpelijk."

Van Basten ziet dat er door de coronacrisis sprake is van overmacht en vindt dan de enige zuivere manier om de competitie nietig te verklaren. "Hartstikke jammer, maar het is zoals het is: de standen schrappen, helaas, de competitie is niet gespeeld. In mijn ogen was er geen andere optie. Hoe lullig dat ook kan zijn voor sommige clubs", aldus Van Basten, die als reactie krijgt dat PSV dan de voorronde van de Champions League was ingegaan en clubs als AZ en Willem II niet worden beloond.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

"Elke oplossing leidt tot heibel, dat wist je van tevoren. Maar dit, schrappen wegens overmacht, is toch het meest zuiver? Hoe kun je nu voorspellen hoe een competitie gaat aflopen, nota bene als clubs niet eens een gelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld?", doelt Van Basten onder meer op FC Utrecht, dat momenteel zesde staat met drie punten minder een duel minder gespeeld dan nummer vijf Willem II, dat ook nog eens een slechter doelsaldo heeft.

KNVB-directeur Eric Gudde wilde het principe volgens als bij de amateurs is gebeurd, met één verschil: bovenin de ranglijst niét. "Dat vind ik echt ongelooflijk, onnavolgbaar", vervolgt de oud-international. "Ik zie ook wel welk spel daarachter zit: de KNVB laat zich echt gewoon ringeloren door de UEFA. De Europese voetbalbond heeft zich op een heel ongepaste manier heel dwingend opgesteld richting de nationale bonden, aangezien de UEFA aan de leiband ligt van de rijke Europese clubs."

Van Basten ziet dat het alleen maar om geld gaat, waarbij de UEFA 'baasje' probeert te spelen over de competities. "Maar waarom heeft de KNVB niet gewoon gezegd: we doen het op onze manier. Het is helemaal niet aan de UEFA om zich te bemoeien met een nationale competitie. De KNVB had maling moeten hebben, maar blijkbaar durfden ze dat niet. Deze oplossing kán toch helemaal niet? Met normaal gezond verstand is dit toch niet uit te leggen?"

"Als je een spelletje speelt, en je kunt dat spelletje niet afmaken, dan zijn er twee simpele opties. Ofwel degene die voorstaat, wint. Ofwel je besluit dat er géén winnaar is, omdat het potje nog niet is afgemaakt. Dan ga je toch geen rare tussenoplossing zoeken, waarbij de één een beetje gewonnen heeft, en de ander weer niet, en de volgende een beetje verloren? Ik snap wel dat hier juristen op duiken, want het is hartstikke krom."