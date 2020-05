Ryan Babel: ‘Ik ben niet zo van de excuses, maar je vraagt ernaar’

Ryan Babel maakte in januari op huurbasis de overstap van Galatasaray naar Ajax, met als doel kampioen te worden en in vorm te raken om kans te maken op EK-deelname met het Nederlands elftal. Terugkijkend op zijn derde periode in Amsterdam is de Oranje-international kritisch op zichzelf. “Uiteindelijk is het niet geworden wat ik had gehoopt en verwacht. Ik ben zelfkritisch en had meer kunnen brengen”, vertelt Babel in een interview met De Telegraaf.

Babel had het moeilijk in de ploeg van trainer Erik ten Hag. In negen wedstrijden scoorde hij een keer. Hij benadrukt dat de Ajax-fans niet de echte Ryan Babel hebben gezien. “Dat klopt en het is jammer dat dit beeld nu blijft hangen. Je bent in het voetbal nu eenmaal net zo goed als je laatste wedstrijd, dus ben ik nu opeens weer ’tien keer niks’. Dat is zonde, omdat ik het gevoel én er het vertrouwen in had dat ik het verkeerde beeld in de laatste wedstrijden nog had kunnen rechtzetten”, aldus een zelfkritische Babel. “Maar het is zoals het is. En bij Galatasaray moet ik dan maar tonen wat ik waard ben. Het kan ook zo weer omslaan.”

De 33-jarige aanvaller krijgt de vraag voorgelegd wat de redenen waren dat hij zijn niveau niet haalde. “Ik ben niet zo van de excuses, maar je vraagt ernaar. Ik denk dat het niet heeft meegeholpen dat ik bij een selectie kwam met veel geblesseerden en die niet meer zijn niveau haalde van de eerste seizoenshelft”, aldus Babel, doelend op de afwezigheid van onder meer David Neres, Joël Veltman en Daley Blind. “Ik denk dat dit ook invloed heeft gehad op mijn spel. Net als het feit dat ik links, rechts en in de spits heb gestaan. Nogmaals, ik had na sc Heerenveen-uit (1-3, red.) het gevoel dat er nog mooie dingen konden gebeuren.”

Doordat de competitie is beëindigd door de coronacrisis, besloot de KNVB om de huidige stand van de ranglijst te gebruiken voor de verdeling van de Europese tickets. Zodoende mag Ajax zich mogelijk opnieuw in de groepsfase van de Champions League melden. “Het zou voor Ajax een drama zijn geweest als dat niet was gelukt”, stelt Babel, die in drie periodes bij het eerste van Ajax eerste in de Eredivisie is geworden. “Het was nóg mooier geweest als ik net als in 2004 en 2013 officieel kampioen was geworden. Maar drie keer eerste worden is al heel bijzonder, denk ik. Er zullen weinig spelers zijn die daarin slagen, nadat ze twee keer terugkeren bij hun jeugdliefde.”

Ajax huurt Babel voor een halfjaar van Galatasaray, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt. “Dus keer ik terug”, vertelt hij. “En ik moet vol aan de bak om EK-vorm te tonen. Dat toernooi halen, moet mogelijk zijn en daar ga ik alles voor uit de kast halen. Na die eindronde in de zomer van 2021 zal ik nog één seizoen voor Gala spelen. Daarna beslis ik of ik stop met voetballen. Of volgend seizoen een nieuwe verhuur aan Ajax erin zit? Het is veel te voorbarig om het daar nu over te hebben.”