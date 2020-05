Willian opent deur voor transfer naar Arsenal of Tottenham Hotspur

Willian weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. Chelsea wil het aflopende contract van de middenvelder verlengen, maar beide partijen kunnen het niet eens worden over de contractduur. Een transfervrij vertrek lijkt daardoor aanstaande. Willian zegt echter alle opties open te houden, inclusief een langer verblijf op Stamford Bridge.

Naar verluidt wil Willian graag voor drie seizoenen bijtekenen, terwijl Chelsea slechts twee jaar langer door wil gaan met de 31-jarige Braziliaan. Indien hij tegen de verwachtingen in toch blijft, wordt hij een concurrent van Hakim Ziyech: beide spelers kunnen uit de voeten als rechtsbuiten of aanvallende middenvelder. De routinier, die sinds het seizoen 2013/14 voor Chelsea speelt, spreekt tegenover het YouTube-kanaal Desimpedidos, dat onder meer is opgezet door oud-voetballer Kaká, van een 'moeilijk besluit'.

"Ik draag iedereen bij Chelsea, inclusief de supporters, een warm hart toe", benadrukt Willian, die 226 competitieduels voor Chelsea speelde en daarin 33 keer scoorde. De clubs zouden in de rij staan om de creatieveling transfervrij aan de gelederen toe te voegen. Willian wordt regelmatig met Barcelona in verband gebracht, maar zou ook in Londen kunnen blijven voetballen: hij wordt in verband gebracht met Arsenal en Tottenham Hotspur. Tegelijkertijd zouden ook competitiegenoten Liverpool en Newcastle United interesse hebben.

Willian ziet er geen probleem in om naar een concurrent te verkassen. "Zoals ik eerder heb gezegd: als ik door de voordeur kan vertrekken bij Chelsea, zou ik er geen problemen mee hebben om naar een rivaal te gaan", maakt hij duidelijk. Ook een transfer naar het buitenland is een optie voor de zeventigvoudig international van Brazilië. "Ik weet het niet. Ik houd van Londen en mijn gezin ook. Maar ik weet nog niet of ik bij Chelsea blijf, naar een andere club in Londen ga of naar het buitenland ga."

Bij Tottenham Hotspur zou Willian herenigd kunnen worden met José Mourinho, met wie hij samenwerkte bij Chelsea tussen 2013 en 2015. Contact over een transfer naar Noord-Londen hebben de speler en trainer echter niet gehad, "Nee, ik heb niets gehoord van Mourinho, ondanks dat we een goede relatie hebben. We praten soms met elkaar, maar hij respecteert mijn situatie." Willian lijkt een hereniging echter wel te zien zitten: hij is zeer gecharmeerd van Mourinho. "Hij is niet alleen een fantastische trainer, maar ook een goede vriend van me. Ik heb van al mijn trainers geleerd, maar ik kon me met Mourinho het best identificeren. Hij geloofde in mijn potentieel, hield van mijn speelstijl en gaf me vertrouwen op het veld. Hij is de beste trainer met wie ik ooit heb samengewerkt."