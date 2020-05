Zesvoudig international getipt voor Barcelona: ‘Hij zou teams omver blazen daar’

Jonjo Shelvey stond tussen 2010 en 2013 onder contract bij Liverpool en speelt tegenwoordig voor Newcastle United. De 28-jarige middenvelder is een zeer gewaardeerde kracht op het middenveld van the Magpies, maar beschikt volgens teamgenoot Matt Ritchie over de kwaliteiten om op een veel hoger niveau te acteren.

Ritchie en Shelvey vormen samen een tandem op het middenveld van Newcastle United. Ritchie is onder de indruk van de zesvoudig Engels international, maar vindt niet dat hij reeds het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. "Een ongelooflijke speler. Ik ben nu vier jaar speler van Newcastle United en heb hem niet vaker dan tien keer in het strafschopgebied zien opduiken", wordt Ritchie zondag door diverse Engelse media geciteerd over Shelvey.

"Dat geeft aan hoe goed hij is. Hij heeft het natuurlijke vermogen om de juiste pass uit te zoeken, te ontvangen én te versturen", zo vervolgt Ritchie. De Schotse middenvelder plaatst wel openlijk vraagtekens bij de mentaliteit van Shelvey. "Ik zeg vaak tegen hem: 'Als je je hoofd erbij had gehouden, had je voor Barcelona kunnen spelen.' Zó goed is hij." Ritchie legt onder meer uit dat Shelvey dol is op golfen en daar veel tijd in investeert. "Ik heb zo vaak tegen hem gezegd: 'Als je je hoofd erbij zou houden, je alleen zou focussen op het voetbal en het golfen zou vergeten… Hij is gek, hij golft zo’n drie keer per week!"

Volgens Ritchie is Shelvey, die dit seizoen in zeventien wedstrijden in de Premier League goed was voor vijf doelpunten en nul assists, de grote spil op het middenveld van Newcastle United. "Hij verstuurt de lange passes en is in staat een hechte defensie uit elkaar te spelen. Met alle respect voor Newcastle, maar als hij voor Barcelona of Real Madrid had gespeeld, zou hij teams omver blazen met zijn kwaliteiten. Maar helaas moet alles kloppen en houdt hij te veel van golf!"