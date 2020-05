Lukaku en Barcelona laten van zich horen na vervelend nieuws over Koeman

Ronald Koeman wordt overladen met steunbetuigingen nadat zondagavond bekend werd dat de bondscoach van het Nederlands elftal met hartproblemen opgenomen is in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Onder anderen Georginio Wijnaldum en Romelu Lukaku laten van zich horen via social media.

Koeman werd vanmiddag volgens De Telegraaf vanuit zijn woonplaats met een ambulance met gillende sirenes naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij een hartkatheterisatie onderging en specialisten klaar stonden om hem te dotteren. De situatie van de 57-jarige oefenmeester is stabiel, maar het nieuws dat Koeman met hartproblemen kampt heeft ogenschijnlijk veel indruk gemaakt op de voetballerij.

‘Wishing you soon recovery coach’, schrijft Oranje-international Wijnaldum op Instagram bij een foto samen met Koeman. Ook Lukaku steekt Koeman via het sociale medium een hart onder de riem: ‘Veel beterschap trainer. Hoop dat je je snel herstelt’, schrijft de Belgische spits van Internazionale zowel in het Nederlands als in het Engels. Lukaku en Koeman werkten in het seizoen 2017/16 samen bij Everton.

Ook diverse oud-werkgevers van Koeman spreken via social media hun steun uit aan de bondscoach. ‘Een vervelend bericht... Beterschap Ronald Koeman’, laat Feyenoord bijvoorbeeld weten via Twitter. Ook onder meer FC Groningen, Everton en Barcelona wensen Koeman een spoedig herstel toe. ‘We wensen Barça-legende Ronald Koeman een snel en volledig herstel toe', schrijft de Catalaanse grootmacht, waar Koeman in het verleden als voetballer werkzaam was.