Gulfstream G200 Galaxy van Cristiano Ronaldo mag eindelijk opstijgen

Cristiano Ronaldo is op de weg terug naar Turijn. Kort nadat TVI meldde dat de aanvaller van Juventus gestrand was op zijn geboorte-eiland Madeira, melden Corriere dello Sport en Corriere della Sera dat hij met zijn privéjet onderweg is naar Italië. De Gulfstream G200 Galaxy is te volgen via Flightradar24.

De privéjet van Ronaldo stond aanvankelijk aan de grond in Madrid. Een piloot wilde het vliegtuig naar Portugal vervoeren zodat Ronaldo opgepikt kan worden, maar de regering van Spanje verleende tot driemaal toe geen toestemming om de privéjet te laten opstijgen. De regering in Spanje had verregaande vliegrestricties doorgevoerd als gevolg van de coronacrisis. Het was zodoende onduidelijk wanneer Ronaldo weer kon terugkeren naar Italië.

Zondag landde de privéjet echter in Funchal en Ronaldo kon worden opgepikt. De sterspeler van Juventus, die eigenlijk maandag al wilde terugkeren, zal bij aankomst in Italië twee weken in quarantaine moeten. Als hij zich veertien dagen heeft afgezonderd, kan hij weer gaan trainen: professionele en recreatieve sporters mogen vanaf maandag alweer individueel trainen in Italië, mits ze twee meter afstand van elkaar houden. Groepstrainingen zijn vermoedelijk vanaf 18 mei weer toegestaan.

De beslissing van Ronaldo om terug te keren werd gevoed door de persconferentie die premier Giuseppe Conte van Italië vorige week zondag gaf. De minister-president maakte bekend dat Italië gefaseerd uit de lockdown komt en dat het profclubs vanaf 18 mei weer is toegestaan om in groepsverband te trainen. Het is nog onzeker wanneer de Serie A hervat kan worden, maar Italiaanse media zetten voorlopig in op medio juni. Vanaf 1 juni mogen onder meer kappers, bars en restaurants hun deuren weer openen.