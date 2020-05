‘Inter droomt van megatransfer en gaat strijd aan met Real Madrid en Juve'

Internazionale heeft ondanks de coronacrisis grootse plannen op de transfermarkt. De club uit Milaan wenst zijn middenveld aankomende zomer van een flinke kwaliteitsinjectie te voorzien en durft groot te dromen. Volgens La Gazzetta dello Sport wil Inter namelijk Real Madrid en Juventus het vuur aan de schenen leggen in de strijd om Paul Pogba.

Pogba staat momenteel nog onder contract bij Manchester United, maar de Franse middenvelder wordt opnieuw veelvuldig in verband gebracht met een vertrek uit Engeland. Hij had vorig jaar al zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid, maar een overgang ketste toen af, omdat de Koninklijke naar verluidt niet 150 miljoen euro overhad voor de komst van de 27-jarige wereldkampioen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Real Madrid nog altijd in de race voor Pogba, maar moet de Spaanse grootmacht rekening houden met concurrentie uit Italië. Juventus ziet een terugkeer van Pogba naar verluidt wel zitten, nadat hij tussen 2012 en 2016 een succesvolle periode kende in Turijn. Pogba werkte bij Juventus anderhalve seizoen samen met Conte en laatstgenoemde zinspeelt nu bij Inter op een hereniging.

Conte zwaait sinds dit seizoen de scepter bij Inter en presteerde voordat het voetbal in Europa werd lamgelegd vanwege de coronacrisis zeer behoorlijk met zijn elftal. I Nerazzurri staan derde in de Serie A, met zes verliespunten meer dan koploper Juventus. Toch zou Conte nog niet geheel tevreden zijn over de invulling van zijn middenveld. De oefenmeester heeft centraal op het middenveld onder meer de beschikking over Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Stefano Sensi en Nicolò Barella, maar denkt desondanks dat de komst van Pogba nodig is

Pogba ligt na dit seizoen nog maar één jaar vast bij Manchester United en heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt om een nieuwe verbintenis te ondertekenen. Daardoor lonkt een vertrek aankomende zomer, met Real Madrid, Juventus en Internazionale als gezegd als belangrijkste gegadigde. La Gazzetta dello Sport noemt ook Paris Saint-Germain nog als geïnteresseerde club en verwacht dat Pogba na dit seizoen voor ongeveer tachtig miljoen euro op te halen is op Old Trafford.