De Telegraaf: Koeman voelde zich na flinke fietstocht onwel

Ronald Koeman was zich 'totaal niet bewust' van onderliggende hartproblemen, zo schrijft De Telegraaf zondagavond. De bondscoach van het Nederlands elftal werd in de middag opgenomen in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) en onderging daar een hartkatheterisatie. Zijn toestand is inmiddels stabiel; maandag mag Koeman volgens zijn managementbureau weer terugkeren naar huis.

De oefenmeester voelde zich volgens de krant gezond. Hij probeert in zijn vrije tijd middels 'flinke fietstochten' op een mountainbike of wielrenfiets zo fit mogelijk te blijven, maar 'heel kort' na een lange fietstocht die Koeman zondag met een vriend maakte, openbaarden de hartproblemen zich. Thuis voelde hij zich onwel worden en daarop werd besloten om 112 te bellen. Mede omdat het ambulancepersoneel rap ter plaatse was en Koeman snel behandeld kon worden in het AMC, maakt hij het redelijk.

De term hartkatheterisatie wordt gebruikt als verzamelnaam voor verschillende ingrepen waarbij katheters worden gebruikt. Katheters zijn slangetjes van enkele millimeters dik, waarmee artsen via de bloedvaten in het lichaam bij het hart kunnen komen. De hartkatheterisatie die Koeman onderging, betrof volgens de krant een coronairangiografie. Bij die procedure worden door middel van constrastvloeistof de kransslagaders van het hart in kaart gebracht. De kransslagaders zijn de bloedvaten die moeten zorgen voor de toevoer van zuurstof naar het hart.

Bij Koeman werd ook 'gedotterd', een techniek waarbij de kransslagaders worden opgerekt op een of meerdere plekken waar een vernauwing is. De Telegraaf schrijft dat zijn gezondheidsproblemen 'zeer onverwacht' kwamen voor de keuzeheer. "In de afgelopen jaren is hij volop actief geweest als coach in het clubvoetbal en bij Oranje. Koeman staat erom bekend dat hij goed met stress om kan gaan. Hij heeft een nuchtere kijk op het leven en is bij al zijn werkgevers onder de grootste spanning de rust zelve gebleken."