‘Hij kan de Ballon d’Or winnen en het niveau van Kylian Mbappé halen’

Matteo Darmian werd in de zomer van 2015 door Louis van Gaal naar Manchester United gehaald en speelde uiteindelijk 92 officiële wedstrijden voor de Engelse grootmacht. De Italiaanse rechtsback verliet United vorig jaar uiteindelijk via de achterdeur voor een avontuur bij Parma, maar blikt desondanks met een goed gevoel terug op zijn periode op Old Trafford. Twee spelers van de huidige spelersgroep van United hebben in het bijzonder veel indruk gemaakt op Darmian: Marcus Rashford en Paul Pogba.

Rashford werd in het seizoen 2015/16 op achttienjarige leeftijd voor het eerst bij de selectie van United gehaald door Van Gaal en wist Darmian direct te imponeren, zo memoreert de verdediger dit weekeinde in gesprek met The Guardian. "Ik kan me zijn eerste training met het eerste nog herinneren alsof het gisteren was. Ik dacht direct: 'Wow, dit is een ongelofelijke speler.' Hij liet zoveel indrukwekkende dingen zien voor een speler van zijn leeftijd. De manier waarop hij ieder aspect van zijn spel wist te verbeteren, heeft veel indruk op mij gemaakt", zo vertelt Darmian over de inmiddels 22-jarige spits.

Rashford staat inmiddels op 64 doelpunten en 26 assists in 201 officiële wedstrijden voor United. Darmian zou er niet vreemd van opkijken als de Engels international de komende jaren uitgroeit tot één van de beste spelers ter wereld. "Als hij blijft werken zoals hij tot nu toe altijd heeft gedaan, dan kan hij de Ballon d’Or winnen, daar ben ik van overtuigd. Van alle spelers van United heeft hij de beste indruk op mij gemaakt. Hij is nog erg jong en kan alleen maar beter worden. Wat mij betreft kan hij het niveau van Kylian Mbappé halen en de komende jaren meedingen om de Ballon d’Or", stelt Darmian

Ook voor Pogba heeft Darmian mooie woorden over. De Franse middenvelder zou echter lijden onder de waanzinnige transfersom van 105 miljoen euro die United in 2016 betaalde aan Juventus. "Paul is een vriend en ik heb een uitstekende relatie met hem. Vooropgesteld: we hebben het over een echte kampioen en een geweldige voetballer", zegt Darmian. "Maar ook echte kampioenen en geweldige voetballers kunnen mindere periodes hebben. Het grootste probleem van Pogba bij United, is de prijs die de club voor hem betaald heeft. Ik denk dat dat grote invloed heeft gehad op de manier waarop hij bekeken wordt."

"Ik vind dat veel kritiek op Pogba onterecht is geweest. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak gezegd dat hij niet hard werkt, maar hij heeft zich altijd, tijdens iedere training, maximaal ingezet, dat kan ik je verzekeren", vervolgt Darmain. "Ik vind dat zijn prestaties de afgelopen jaren goed waren, maar toch wordt er in Engeland negatief over hem gesproken. Of ik Pogba in mijn tijd bij United ooit ontevreden heb gezien of de indruk heb gehad dat hij wilde vertrekken? Nee, ik heb hem nooit verdrietig of ongelukkig gezien. Sterker nog: het was vaak andersom. Pogba is altijd blij geweest met zijn terugkeer bij United, hij geeft echt om de club."