Memphis Depay openbaart DM van Rai Vloet: ‘Alleen maar omdat jíj het doet’

Memphis Depay en Rai Vloet lijken niet blij te zijn met een video uit safaripark Beekse Bergen. Zaterdag werd in het dierenpark de eerste verjaardag van tijgerdrieling Aida, Amneris en Radames gevierd: de tijgers kregen van hun begeleiders een gigantische 'taart' en mocht zich verlekkeren aan een slinger met daaraan stukken vlees.

Begeleiders van het dierenpark in Noord-Brabant maakten met gigantische kartonnen dozen de vorm van een taart; het lijkt erop dat er in werkelijkheid niets in de dozen zat. In enkele reacties op Instagram klinkt kritiek: dergelijke dozen zullen tijgers in het wild immers ook niet tegenkomen. Maar de meeste personen die reageren, zien er geen probleem in. Vloet, aanvallende middenvelder van Excelsior, is niet blij met de beelden, al is het onduidelijk of zijn kritiek te maken heeft met de dozen of simpelweg met het principe dat tijgers in het dierenpark verblijven voor menselijk vermaak.

Toen hij de video zag op het Instagram-account van nieuwssite NU.nl stuurde hij een persoonlijk bericht naar zijn vriend Depay, die hij kent van hun gezamenlijke tijd in de jeugdopleiding en het eerste elftal van PSV. In de DM refereert Vloet indirect aan de stortvloed van kritiek die Depay ten deel viel nadat hij zich liet fotograferen met een lijgerwelp, die later ook figureerde in de videoclip van zijn nieuwe nummer Dubai Freestyle.

De aanvaller van Olympique Lyon openbaarde via Instagram Stories de DM die Vloet verstuurde en lijkt het ermee eens te zijn. "Negentig procent van de reacties is 'geweldig'. Dit bevestigt alleen nog maar meer... De mensen hier hebben eigenlijk geen commentaar op wat je precies doet (ze uiten dat wel zo), maar ze hebben gewoon commentaar omdat JIJ het doet", stuurde Vloet. "Want dit is een Nederlands safaripark met Nederlandse medewerkers en niemand heeft commentaar."