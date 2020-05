Ronald Koeman met hartproblemen opgenomen in ziekenhuis

Ronald Koeman is met hartproblemen opgenomen in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC), zo meldt De Telegraaf. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft aan het eind van de middag hartkatheterisatie ondergaan. Zijn toestand is inmiddels stabiel en zijn managementbureau Wasserman meldt dat hij maandag weer naar huis mag.

Koeman werd volgens De Telegraaf vanuit zijn woonplaats met een ambulance met gillende sirenes naar het ziekenhuis vervoerd, waar specialisten klaar stonden om hem te dotteren. Het ambulancepersoneel was er snel bij, verzekert de krant. "De snelheid waarmee hij naar het ziekenhuis kon en de snelle ingreep van artsen heeft ervoor gezorgd dat hij inmiddels stabiel is en het volgens zijn echtgenote Bartina onder de omstandigheden weer redelijk maakt."

Zaakwaarnemer Rob Jansen bevestigt aan de NOS dat de toestand van de keuzeheer van Oranje inderdaad stabiel is. De term hartkatheterisatie wordt gebruikt als verzamelnaam voor verschillende ingrepen waarbij katheters worden gebruikt. Katheters zijn slangetjes van enkele millimeters dik, waarmee artsen via de bloedvaten in het lichaam bij het hart kunnen komen. Tijdens een hartkatheterisatie onderzoeken artsen het hart en de kransslagaders vanbinnen.

De kransslagaders zijn de bloedvaten die moeten zorgen voor de toevoer van zuurstof naar het hart. Tijdens een hartkatheterisatie kunnen artsen bovendien verschillende metingen doen en kunnen functies van het hart worden onderzocht. Te denken valt aan functies van de hartkleppen, de pompfunctie van het hart en hartritmestoornissen. Voor zover bekend heeft Koeman niet eerder last gehad van hartkwalen.