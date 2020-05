‘Vraag het Depay, Van der Meijde, Elia: ze liepen weg met hem’

Romano Denneboom vindt het jammer dat Fred Rutten af en toe belachelijk wordt gemaakt om zijn optredens in de media. De voormalig aanvaller van onder meer sc Heerenveen, NEC, Willem II en Sparta Rotterdam werkte bij bij FC Twente samen met de trainer. De 39-jarige Denneboom laat in gesprek met Voetbal International weten Rutten enorm te waarderen.

"Ik krijg nog vaak de vraag of ik alles uit mijn carrière heb gehaald. Nee, ik denk het niet. Voor een groot deel ligt dat natuurlijk aan mezelf, maar het heeft ook te maken wie je onderweg tegenkomt als trainer. De invloed die zo'n man kan hebben, merkte ik voor het eerst bij FC Twente", aldus Denneboom, die heeft meegekregen dat meer (oud-)spelers lyrisch zijn over de kwaliteiten en persoonlijkheid van Rutten.

"De verhalen over hem kan ik onderschrijven. Rutten is top. Hij wordt af en toe belachelijk gemaakt omdat-ie slist, maar alle spelers hadden respect voor hem. Ga het Memphis Depay vragen, Andy van der Meijde, Eljero Elia, Marko Arnautovic... De zogenaamd moeilijke jongens liepen weg met Rutten", aldus de voormalig international, die met een anekdote illustreert hoe Rutten functioneert.

"Ik weet nog dat ik op de club kwam voor een training. Ik had er totaal geen zin in, liep langs Rutten en zei: Goedemorgen, trainer. Fred riep me terug: Ik kan al aan je gezicht zien dat het niks wordt vandaag. Doe rustig aan en daarna snel naar huis. Morgen beter. Ik was echt verbijsterd hoe hij dat wist. Maar zijn aanpak werkte bij mij", besluit de oud-aanvaller.