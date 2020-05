Ronaldo en Ramos eren vrouwen; Theo Janssen legt imposante afstand af

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Theo Janssen toonde zich zondag van zijn meest sportieve kant. Samen met zijn partner Linda Kolkman overbrugde de oud-middenvelder bijna 50 kilometer op de fiets.





In Spanje en Portugal was het zondag Moederdag. Grote namen als Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Luís Figo, Joaquín Sánchez en Isco zetten de vrouwen van hun leven in het zonnetje.





Afgelopen weekend mochten kinderen in Nederland eindelijk weer hun sport beoefenen. Oranje Leeuwinnen als Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Shanice van de Sanden en Lieke Martens wensten de jongste jeugd veel plezier toe en deelden een foto uit hun eigen kinderjaren. John Heitinga en Jens Toornstra deden hetzelfde.





Danny Makkelie beleefde een rustige zondag. Wel of geen voetbal: de scheidsrechter zorgt voor een gebalanceerd ontbijt.





In Duitsland is het dragen van een mondkapje tegenwoordig verplicht op veel openbare plekken. Eintracht Frankfurt-doelman Kevin Trapp liet zondag via Instagram zien hoe hij simpel zijn eigen beschermingsmiddel maakt.