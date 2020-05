Mattijs Manders verlaat Eredivisie; Jan de Jong terug in voetballerij

Mattijs Manders is de nieuwe algemeen directeur van NAC Breda, zo meldt de club zondag via de officiële kanalen. Manders was sinds een jaar de baas bij de Eredivisie CV. In Breda volgt Manders de recent opgestapte Luuc Eisenga op. Jan de Jong, voorheen werkzaam bij de NOS en Feyenoord, wordt interim-directeur bij de Eredivisie CV, zo meldt men.

"Na een jaar bij de Eredivisie CV heb ik besloten weer aan de slag te gaan bij een heel mooie club", aldus Manders op de site van Eredivisie CV. "Alhoewel ik een zeer boeiende tijd beleef, neem ik dit besluit. Ik voel mij meer thuis bij de dynamiek van een club met supporters, spelers, sponsoren, bestuurders, gemeente en zo verder. Dat is een boeiend speelveld waarin ik beter op mijn plaats ben en met in deze tijd nog eens extra grote uitdagingen. Uiteraard wil ik de RvC, de clubs, partners en collega's met wie ik intensief heb samengewerkt bedanken voor de steun, de samenwerking en het vertrouwen."

John Jaakke, voorzitter van de RvC, vindt het jammer dat Manders afscheid neemt. "Mattijs kennende heeft hij deze beslissing niet licht genomen en wij hebben begrip voor zijn overwegingen. Mattijs heeft in zijn periode veel voor de Eredivisie CV betekend. Dat geldt zeker voor de hectische afgelopen maanden waarin hij een verbindende rol heeft gespeeld", aldus Jaakke, die in De Jong een opvolger heeft gevonden. "Gelet op de situatie in het betaald voetbal is het van groot belang dat er binnen de Eredivisie CV continuïteit is van beleid en operatie. Wij staan voor grote uitdagingen en clubs en stakeholders moeten op de Eredivisie CV kunnen rekenen. Met Jan de Jong halen we een ervaren bestuurder in huis die bovendien thuis is in de wereld van de media en het betaald voetbal. De interim benoeming start 1 juni en geldt voor een jaar."

Manders is blij met zijn nieuwe functie, zo laat hij weten op de site van NAC. "Ik ken NAC natuurlijk als een echt voetbalbolwerk, een traditieclub waar in Nederland met heel veel warmte over wordt gesproken. De bijzondere sfeer in Breda is alom bekend, en juist die trouwe en loyale achterban maakt NAC tot zo'n enorm interessante en boeiende club. NAC-supporters kunnen ook kritisch zijn, maar dat is alleen maar goed: het tekent juist de enorme betrokkenheid. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde voor NAC. Samen met de rest van de organisatie streef ik de komende jaren naar visie, stabiliteit, continuïteit en groei."