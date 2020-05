Rokende Marcos Rojo in de problemen door video van potje poker

Marcos Rojo heeft zich in de nesten gewerkt. De dertigjarige verdediger van Manchester United, momenteel op huurbasis actief voor Estudiantes, heeft de regels van de lockdown in Argentinië verbroken, zo valt te zien op een video die zijn broer op Instagram plaatste. De broer van de verdediger haalde het filmpje snel weer offline, maar het kwaad was al geschied.

Landen over de hele wereld hebben regels ingevoerd om de uitbraak van het coronavirus te beperken. Ook in Argentinië, waar tot dusver ruim tweehonderd mensen zijn overleden aan het virus, gelden strenge maatregelen. Zo moet mensen binnen vijfhonderd meter van hun huis blijven en zijn samenscholingen verboden. Rojo lijkt de laatste regel te hebben geschonden.

#221Radio #EDLP | Polémico ??



??Marcos Rojo con amigos y familiares reunidos jugando al truco y se ve al futbolista de @EdelpOficial fumando



??Esto compartió su hermano en sus redes sociales



??FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5 pic.twitter.com/Wu9LbxJaON — 221 Radio 103.1 (@221radio) May 2, 2020

Op de video is te zien dat Rojo samen met vrienden aan het pokeren is. Daarbij valt tevens op dat de verdediger een sigaret opsteekt. Het is onbekend of Rojo bestraft zal worden en wat de maatstaf van de straf zal zijn. Een dag eerder raakte de stopper al in opspraak door in een park een balletje te trappen met wat vrienden. Rojo droeg daarbij nota bene een shirt van Boca Juniors, rivaal van Estudiantes, van Juan Román Riquelme.

Rojo is sinds januari op huurbasis actief bij Estudiantes. In de afgelopen maanden kwam de verdediger niet verder dan één optreden voor de club. Toch wil Rojo graag bij zijn jeugdliefde blijven, zo gaf hij onlangs aan. "Als het aan mij ligt, ga ik praten met United over de mogelijkheid om hier nog zes maanden te blijven. Het zou erg veel pijn doen als ik zou moeten vertrekken na zo weinig wedstrijden."