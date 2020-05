Gewilde Luis Suárez staat voor transfer

Tottenham Hotspur heeft momenteel de beste papieren om Ivan Rakitic over te nemen van Barcelona. De Kroatische middenvelder staat verder in de belangstelling van Juventus, Atlético Madrid en Internazionale. (Mundo Deportivo)

De kans is groot dat Legia Warschau spoedig afscheid moet nemen van Michal Karbownik. De vleugelverdediger heeft zich in de kijker gespeeld bij Barcelona, Celtic, Dinamo Moskou, Tottenham Hotspur, Real Betis, Real Sociedad en Sevilla. (Mundo Deportivo)

Vooral vanuit de Major League Soccer is er veel vraag naar de Urugayaanse spits.