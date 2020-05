‘Ik zei tegen Zidane: ik heb liever je zus dan je shirt’

Marco Materazzi wordt nog vaak herinnerd aan zijn confrontatie met Zinédine Zidane in de WK-finale van 2006. De voormalig spelmaker van Frankrijk liet zich in de extra tijd van de wedstrijd tegen Italië gaan door de oud-verdediger een kopstoot op de borst uit te delen. Materazzi legt op Instagram uit dat hij tijdens het duel vaker in conflict raakte met Zidane.

"De kopstoot? Ik had dat op dat moment totaal niet verwacht", zegt de voormalig stopper van onder meer Everton en Internazionale over het voorval dat Zidane een rode kaart opleverde. "Ik heb het geluk gehad dat het hele incident mij compleet verraste, want als ik had geweten wat er zou gaan gebeuren, was ik er klaar voor geweest. Ik weet zeker dat we dan allebei waren weggestuurd."

Materazzi legt uit dat er tijdens de eindstrijd al meer irritaties speelden tussen hem en Zidane. "Er was bijvoorbeeld wat contact geweest bij een moment in het strafschopgebied. Hij had het eerste doelpunt van Frankrijk gemaakt en onze coach (Marcello Lippi, red.) zei dat ik hem moest dekken. Vlak na dat eerste incidentje bood ik mijn excuses aan, maar hij reageerde daar slecht op."

Het dieptepunt van de frictie kwam dus in minuut 110. "Na de derde clash werd ik wat pissig. Hij reageerde met: Als je wil, geef ik je later mijn shirt wel. Ik reageerde met: Ik heb liever je zus dan je shirt." Dat bleek de druppel bij Zidane, die zich omdraaide en Materazzi aanviel. Uiteindelijk werd Italië wereldkampioen door bij de penaltyreeks vijf keer te scoren, terwijl Frankrijk slechts drie strafschoppen benutte.