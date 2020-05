‘Als Cissé voor ons had gekozen, waren we geen kampioen geworden’

Dit weekend is het tien jaar geleden dat FC Twente de landstitel pakte. De ploeg van trainer Steve McClaren imponeerde in het seizoen 2009/10 en wist uiteindelijk naaste belager Ajax voor te blijven. Voormalig bestuurders Joop Munsterman en Aldo van der Laan erkennen in gesprek met RTV Oost dat er ook een geluksfactor meespeelde in dat jaar.

Als voorbeeld wordt de interesse in Sekou Cissé aangehaald. De aanvaller had een goed seizoen gedraaid bij Roda JC Kerkrade, waardoor de Tukkers belangstelling voor hem hadden. De Ivoriaan opteerde echter tot teleurstelling van FC Twente voor Feyenoord. Achteraf gezien zijn zowel Munsterman als Van der Laan blij met de gang van zaken.

"Als hij voor ons had gekozen, waren we geen kampioen geworden", zegt Van der Laan, die doelt op het blessureleed van Cissé. De Rotterdammers beleefden weinig plezier aan de aanwinst, onder meer omdat de aanvaller veel last had van kwetsuren. "Dan was hij bij ons het hele seizoen geblesseerd geweest en au gehad aan zijn teen. Die mazzel moet je er bij hebben", zo klinkt het.

FC Twente ging uiteindelijk in zee met Bryan Ruiz, die een succes werd in Enschede. De aanvaller had een belangrijk aandeel in de landstitel door dat Eredivisie-seizoen 24 doelpunten en 9 assists te produceren. Munsterman geeft echter aan dat er veel twijfels waren over de Costa Ricaan. "Op een gegeven moment dacht ik: bekijk het even. Maar drukte Aldo de transfer er doorheen. En zijn eerste drie ballen stuiterden van zijn benen af, toen dachten we: ow God, wat hebben we nu in huis gehaald?"