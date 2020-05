James: ‘Iedereen kijkt op tegen tegen Messi, maar ik moet voor hem gaan’

Daniel James werd afgelopen zomer door Manchester United overgenomen van Swansea City. Voor de 22-jarige vleugelaanvaller betekende het dat hij kwam samen te spelen met zijn grote idool Juan Mata. James geeft in gesprek met Sky Sports te kennen dat de 32-jarige Spaanse middenvelder altijd zijn grote held is geweest.

Mata speelt sinds januari 2014 voor Manchester United, dat hem destijds voor een kleine 45 miljoen euro overnam van Chelsea. In dienst van the Red Devils voegde de aanvallende middenvelder een EFL Cup, een FA Cup en een Europa League toe aan zijn palmares. “Iedereen kijkt op tegen tegen Lionel Messi, maar ik moet voor Juan Mata gaan”, antwoordt James als gevraagd wordt naar zijn grote idool. “Hij is iemand tegen wie ik altijd heb opgekeken. De eerste keer dat ik hem ontmoette, was een beetje vreemd...”

“Ik keek als kind enorm tegen hem op en stond ineens met hem op het veld. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld is hij geweldig. Hij inspireert me enorm”, gaat James verder. Mata speelde eerder voor Chelsea, Valencia en Real Madrid en werd met Spanje Europees- en wereldkampioen. “Toen ik hem voor het eerst ontmoette, ging hij in de kleedkamer naast me zitten en zei: ‘Ik weet dat het een grote stap is. Als je iets nodig hebt of even wil praten, is dit mijn nummer’. Dat was natuurlijk geweldig.”

“Hij is zo’n sierlijke speler op het veld. Ik weet nog dat ik een shirt van hem heb gekregen, dat hij droeg toen hij de Europa League met Chelsea won. Het is surrealistisch dat je in hetzelfde team speelt met iemand tegen wie je altijd zo hebt opgekeken”, stelt James. In zijn eerste seizoen in dienst van Manchester United was de vleugelaanvaller goed voor 4 doelpunten en 7 assists in 37 officiële wedstrijden. Vanwege zijn nationaliteit en positie wordt de zesvoudig international van Wales veelvuldig vergeleken met Gareth Bale, maar daar ziet hij zelf niets in.

“Het is natuurlijk geweldig om met hem voor Wales te spelen. Hij is een geweldige gozer en gaat enorm goed om met de jonge spelers”, verklaart de aanvaller van Manchester United. “Het is buitengewoon wat hij voorlopig gepresteerd heeft in zijn loopbaan: van linksback tot linkermiddenvelder tot Champions League-winnaar. Hij is iemand tegen wie ik opkijk, maar het is raar om met hem vergeleken te worden.”