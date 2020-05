Sergio Agüero wijst Oranje-international aan als grote plaaggeest

Virgil van Dijk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de beste verdedigers ter wereld. De 28-jarige Oranje-international werd in januari 2018 door Liverpool voor 84,6 miljoen euro overgenomen van Southampton en met the Reds won hij vorig seizoen de Champions League. Sergio Agüero laat zich in gesprek met El Chiringuito uitermate lovend uit over Van Dijk en bestempelt hem als een ware plaaggeest.

“We weten allemaal dat Van Dijk een van de beste centrumverdedigers ter wereld is. Hij is sterk, groot en heeft een imposant lichaam”, begint Agüero. De spits van Manchester City stond dit seizoen één keer tegenover Van Dijk, in de met 3-1 verloren uitwedstrijd op Anfield. Agüero kwam in dat duel niet tot scoren. “Hij is sterk in één-tegen-één-duels en weet zijn lichaam optimaal te gebruiken. Doordat hij zo groot is, heeft hij vrij lange benen.”

“Het lijkt alsof hij niet zo snel is, maar met zijn lange benen kan hij overal bij. Twee stappen voor hem zijn er vijftig voor mij! Waar ik het meest van onder de indruk ben, is dat hij enorm slim verdedigt. Hij is nooit angstig als hij een spits dekt, maar juist voorzichtig en geduldig. Dat maakt het heel lastig voor spitsen om tegen hem te spelen”, stelt de Argentijnse spits, die dit seizoen in 30 wedstrijden voor Manchester City 23 keer wist te scoren.

“Ik ben vrij snel en houd ervan om te dribbelen, dus voor mij moeten verdedigers juist naar me toe stappen. Maar als hij besluit te wachten, kan hij hulp krijgen van een andere verdediger. Van Dijk is hier erg goed in”, aldus Agüero. Liverpool gaat momenteel aan de leiding in de Premier League, met een voorsprong van 25 punten op naaste achtervolger Manchester City. Het is echter de vraag of de Engelse competitie door de coronacrisis uitgespeeld kan worden. “De meerderheid van de spelers is bang, omdat ze ook een familie hebben. Ik ben ook bang.”