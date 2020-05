Napoli verlaagt vraagprijs van 120 naar 100 miljoen

Sevilla ziet in Jhon Lucumi de opvolger van de alom begeerde Diego Carlos. De verdediger annex Colombiaans international kan voor een bedrag van circa drie miljoen euro bij RC Genk worden losgeweekt. (AS)

Het is het minimumbedrag waarmeegenoegen nemen voor de verdediger, die wordt begeerd door Liverpool, Manchester United en Real Madrid.

Edinson Cavani kan zich tot de zomer van 2022 aan Atl├ętico Madrid verbinden. De bijna transfervrije aanvaller van Paris Saint-Germain kan in totaal ruim 22 miljoen euro gaan verdienen. (Marca)

Aston Villa en Crystal Palace zullen grof geld moeten betalen voor Sean Dyche. Burnley laat de oefenmeester alleen gaan als een geïnteresseerde club met ongeveer elf miljoen euro over de brug komt. (The Sun)