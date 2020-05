Rooney: ‘Hij speelde Vidic drie keer door de benen in één minuut’

Ravel Morrison stond ooit te boek als een enorm talent bij Manchester United. De nu 27-jarige aanvallende middenvelder staat tegenwoordig onder contract bij Sheffield United, dat hem dit seizoen verhuurd heeft aan Middlesbrough. Wayne Rooney schrijft in zijn column in The Times dat Morisson ‘veel beter’ was dan Paul Pogba en Jesse Lingard.

“Ik weet nog dat ik Morrison zag en dacht: hij heeft alles wat je nodig hebt voor een speler op zijn positie. Hij speelde Nemanja Vidic tijdens een trainingspartij drie keer door de benen in één minuut”, zo brengt Rooney in herinnering. Morrison werd opgeleid door Manchester United en maakte in oktober 2010 zijn debuut in de hoofdmacht. Uiteindelijk speelde de aanvallende middenvelder slechts drie wedstrijden in het eerste elftal van the Red Devils, alvorens hij in januari 2012 naar West Ham United vertrok.

Na zijn vertrek bij Manchester United begon voor Morrison een trektocht langs Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City, Lazio, opnieuw Queens Park Rangers, Atlas, Östersund, Sheffield United en Middlesbrough. “Hij worstelde met zijn levensstijl en zijn omgeving had geen goede invloed op hem. Ik zag spelers als Pogba en Lingard doorstromen, maar Ravel was echt veel beter dan hen. Hij is het bewijs dat je niet kan ontsnappen aan de regels, waaraan iedere profvoetballer zich moet houden.”

“Dan vraag je je af hoe ver je kan gaan om een ultra-professional te zijn. Gary Neville, bijvoorbeeld. Gary is geen geweldig voetballer, maar werkte iedere minuut op iedere training keihard en heeft daardoor alles eruit gehaald”, vervolgt Rooney. “Sir Alex Ferguson zei altijd dat het moeilijkste in het leven is om iedere dag hard te werken. Vergeet je kwaliteiten: als je iedere dag hard werkt, kan je in ieder beroep uiteindelijk succesvol zijn.”