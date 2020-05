‘Situatie van Georginio Wijnaldum zorgt voor ‘wanhoop’ bij Jürgen Klopp’

Georginio Wijnaldum heeft bij Liverpool nog een contract tot medio 2021 en de koploper van de Premier League wil die verbintenis dolgraag verlengen. Voorlopig is de Engelse grootmacht er echter nog niet uitgekomen met de 29-jarige middenvelder en dat leidt volgens The Athletic inmiddels tot de nodige zorgen. Manager Jürgen Klopp is naar verluidt ‘wanhopig’ bezig om Wijnaldum binnenboord te houden.

Het is niet de eerste keer dat de contractsituatie van Wijnaldum ter sprake komt in Engeland. The Athletic schreef in januari dat de Oranje-international eigenlijk de enige speler in de selectie van Liverpool is zonder langlopend contract en dat een vertrek mogelijk aan de orde is. Een maand later meldde James Pearce, Liverpool-watcher voor The Athletic, dat een overeenkomst tussen Wijnaldum en de club over een nieuw contract aanstaande was. Nu blijkt echter dat er nog altijd geen overeenstemming bestaat over een langer verblijf.

Ondanks dat Klopp Wijnaldum dolgraag binnenboord wil houden, verlopen de onderhandelingen tussen de entourage van de middenvelder en sportief directeur Michael Edwards naar verluidt moeizaam. Dat het contract van Wijnaldum nog loopt tot medio 2021, is het voornaamste punt van zorg voor Liverpool. Indien de Oranje-international niet bijtekent, moeten the Reds hem eigenlijk komende zomer verkopen om nog een transfersom aan hem over te houden. Verschillende Spaanse en Italiaanse clubs zouden belangstelling hebben voor Wijnaldum en eerder werd Internazionale als gegadigde genoemd.

“De gesprekken tussen de club en de entourage van Wijnaldum verlopen relatief relaxed”, zei Pearce halverwege maart nog tegenover The Athletic. “Klopp wil hem graag houden en heeft goede hoop dat ze dit in de komende maanden kunnen oplossen. Wijnaldum is een hele belangrijke speler. Dat zag je goed in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (2-3 nederlaag na verlenging, red.). Ik weet dat hij dit jaar dertig wordt en de lengte van zijn contract en het salaris een probleem kunnen vormen, maar hij is een belangrijk onderdeel in wat Klopp gecreëerd heeft.”