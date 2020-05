Barcelona weet situatie rond ‘probleemgeval’ Frenkie de Jong op te lossen

Barcelona is erin geslaagd om Frenkie de Jong terug naar Spanje te krijgen, zo bevestigen de Catalanen tegenover AS. De Oranje-international verbleef de afgelopen weken tijdens de coronacrisis in Nederland en kon door het uitgevallen vliegverkeer niet zo gemakkelijk terugkeren naar Catalonië. Ook Martin Braithwaite keert tijdig in Barcelona terug om de trainingen weer te kunnen hervatten.

Het plan is nu om maandag en dinsdag het trainingscomplex klaar te maken volgens alle richtlijnen van de autoriteiten, wat mogelijk is nadat de Spaanse regering de coronamaatregelen versoepelde. Barcelona wil dan vanaf woensdag zijn spelers testen, om uiteindelijk donderdag de training in aangepaste vorm te hervatten. Daarvoor moeten de spelers van de Catalanen in deze dagen terugkeren in Barcelona en voor 95 procent van de selectie was dit geen probleem.

De Jong en Braithwaite vormden echter zogenaamde ‘probleemgevallen’. De Oranje-international koos ervoor om tijdens de lockdown in Spanje samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney terug te keren naar Nederland, waar de regels soepeler waren. De terugkeer naar Spanje vormde echter een probleem, omdat door de coronacrisis een groot deel van de vluchten is uitgevallen. Ondanks dat er amper directe vluchten vanuit Nederland gaan, zet De Jong zondag of maandag voet op Spaanse bodem.

Ook Braithwaite wordt door Barcelona tijdig teruggehaald naar Catalonië. De Deense aanvaller, die in februari werd overgenomen van Leganés, woonde in Barcelona nog in een hotel, dat vanwege de uitbraak van het coronavirus moest sluiten. Braithwaite keerde terug naar Madrid, waar hij nog een huis had, en gold daardoor ook als een ‘probleemgeval’. Volgens AS kan ook Braithwaite op tijd weer in Barcelona arriveren.