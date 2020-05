Ter Stegen: ‘Als we waren gedegradeerd, had ik niet in de CL-finale gestaan’

Marc-André ter Stegen benadrukt dat hij het naar zijn zin heeft bij Barcelona. De doelman is de laatste weken volop in het nieuws omdat de gesprekken met de Spaanse topclub over een nieuw contract bijzonder stroef verlopen. Barcelona wil het tot medio 2022 doorlopende contract van Ter Stegen graag openbreken en verlengen, maar niet ten koste van alles. De Duitse sluitpost aast naar verluidt op een salaris van achttien miljoen euro per jaar, waarmee hij op dezelfde hoogte zou komen met Antoine Griezmann.

Door de coronacrisis loopt de club grote inkomsten mis en heeft de selectie al salaris ingeleverd. De clubleiding denkt daarom dat het een lastig karwei wordt om aan de wensen van de keeper te voldoen. “We hebben de eerste gesprekken achter de rug”, beaamde Ter Stegen tijdens een Instagram Live-sessie, georganiseerd door zijn voormalig werkgever Borussia Mönchengladbach. “Maar, en dat heb ik al eerder gezegd, de gesprekken zijn op dit moment stilgelegd. Er zijn nu belangrijkere dingen gaande. Ik heb niet gegokt”, verwees hij naar de coronacrisis.

“Of ik het naar mijn zin heb bij Barcelona? Ja, ik ben heel gelukkig. De sportieve situatie is goed. Wat kan ik nog meer vragen”, vroeg Ter Stegen zich openlijk af. Het merendeel van de vragen ging echter over de club waar hij in 2011, enkele weken voor zijn negentiende verjaardag, zijn debuut maakte: Borussia Mönchengladbach. Dat deed hij ook nog eens in de Rheinland Derby, tegen rivaal 1. FC Köln. “Lucien Favre kwam naar me toe en zei: ‘Hallo, morgen speel je’. Die nacht kon ik niet goed slapen.”.

Borussia Mönchengladbach won met 5-1 en slaagde erin om directe degradatie te vermijden, mede dankzij vier clean sheets van Ter Stegen in de laatste vijf speeldagen. In de play-offs om promotie/degradatie was men VfL Bochum de baas. “Als we waren gedegradeerd, had ik in 2015 niet met Barcelona in de finale van de Champions League gestaan.” Ter Stegen maakte medio 2014 de overstap naar Barcelona, dat twaalf miljoen euro betaalde.

Ter Stegen keerde in 2016 terug naar het Borussia Park, in het kader van de Champions League. De supporters van die Fohlen trakteerden de doelman op een staande ovatie. “Ik kreeg meteen kippenvel, het was van de gekke. Op zo’n moment besef je hoe ontzettend je wordt gewaardeerd. Of ik ooit zal terugkeren? Je kan nooit iets uitsluiten. Ik zal altijd van de club houden.”