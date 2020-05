de acht voetballers die Barcelona in Engeland wil slijten

Internazionale beschouwt de bijna transfervrije Layvin Kurzawa van Paris Saint-Germain als een interessante optie. De Milanezen komen voor de linksback in de markt indien Emerson Palmieri van Chelsea onhaalbaar blijkt. (Corriere dello Sport)

Manchester United overweegt een bod uit te brengen op Adrien Rabiot. De middenvelder van Juventus zou ook kunnen dienen als ruilwaar, in het geval dat Paul Pogba de omgekeerde weg bewandelt. (The Sun)

De toekomst van Philippe Coutinho ligt mogelijk toch bij Barcelona. Quique Setién is tegen een verkoop van de aan Bayern München verhuurde spelmaker en wil de Braziliaan een kans geven. (Daily Star)

Napoli ziet geen reden om Alex Meret van de hand te doen, ondanks enkele weifelende optredens. AC Milan ziet in de doelman de opvolger van Gianluigi Donnarumma, die interesse van Paris Saint-Germain geniet. (Sky Italia)