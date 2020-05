Feyenoord moet Orkun Kökcü belonen: ‘Zelfs bankzitters verdienen meer’

Orkun Kökcü en Feyenoord komen er vooralsnog niet uit wat betreft een nieuwe samenwerking. De Rotterdammers willen de doorlopende verbintenis van de middenvelder, die tot medio 2023 op de loonlijst staat, graag openbreken en verlengen, maar het verschil tussen vraag en aanbod nog te groot. Ondertussen houden tal van buitenlandse clubs de ontwikkelingen rondom Kökcü in De Kuip nauwlettend in de gaten.

“Er is een aanbieding van Feyenoord gekomen, die heeft hij wederom geweigerd. Dat is heel simpel een verschil tussen vraag en aanbod. Feyenoord biedt iets aan, maar Kökcü vraagt meer”, zo verzekert Voetbal International-verslaggever Martijn Krabbendam in gesprek met het weekblad. “Natuurlijk moet je niet denken dat die jongen miljoenen wil gaan verdienen. Maar als speler zijnde, en hij is basisspeler, gaat het toch ook vooral om status. Niet alleen in de kleedkamer, maar ook op het veld en dus ook contractueel.”

“De salariëring staat natuurlijk niet in verhouding tot met wat sommige andere spelers bij Feyenoord verdienen”, claimt Krabbendam. “Ook een aantal jongens die op de bank zitten, verdienen al meer. Dat zijn bankzitters. Er moet dus een modus worden gevonden waarin iedereen tevreden is. Het probleem voor Kökcü is dat de clubs hard getroffen zijn door de coronacrisis. De tijd van het grote geld is eventjes voorbij, maar Feyenoord zal ook wel beseffen dat ze een speler als Kökcü, een van de grotere talenten van de club, beter zullen moeten belonen. Het gat is nu te groot, maar wie weet komen ze wel tot elkaar.”

Sevilla, Real Betis en Valencia hebben concrete interesse in Kökcü, terwijl Chelsea en Arsenal de middenvelder graag naar de Premier League willen halen. Ondanks dat het talent nog voor drie jaar vastligt, kan Feyenoord geen miljoenen euro’s voor hem vragen. Dat zou pas kunnen was wanneer de middenvelder overstag gaat en een volwaardig contract tekent in De Kuip. Krabbendam stelt dat ‘er kansen zat’ zijn om Kökcü van de hand te doen. Zo heeft Arsenal al geruime tijd contact met het management van de middenvelder, die ook interesse uit Italië geniet.

“Hoewel het geld daar niet voor het oprapen ligt, is er toch interesse. Atalanta en AS Roma”, somt Krabbendam op. “Genoeg belangstelling. En nu duurt de transferwindow zo lang dat Feyenoord maar een moment moet bepalen of dat ze Kökcü verkopen of dat ze tot overeenstemming komen.”