Stickeractie levert dik 45.000 euro op: ‘Deze club hoort in de Eredivisie’

SC Cambuur heeft met de autosticker drive-in in het stadion in Leeuwarden na twee dagen ruim 45.000 euro binnengekregen aan donaties. Dat meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie die via een kort geding tegen de KNVB alsnog promotie naar de Eredivisie wil afdwingen.

Supporters van de club konden met hun auto door het stadion langs de tribune rijden om de sticker 'Cambuur Komt Eraan!' op te halen en een vrijwillige donatie te doen. Zowel vrijdag als zaterdag zorgde dat voor files van ruim twee kilometer rondom het stadion in Leeuwarden.

???? Namens iedereen bij de club: bedankt voor 2 onvergetelijke dagen en de onvoorwaardelijke steun! Nu op naar de Eredivisie! ??#KNVB #CambuurKomtEraan pic.twitter.com/JkY0qQWtau — SC Cambuur (gewoan ??) (@SCCambuurLwd) May 2, 2020

Henk de Jong is verheugd met de actie van de supporters. De oefenmeester hielp op beide dagen urenlang mee om de stickers op de auto te plakken. “Dit is gewoon niet normaal, dit is alles, dit is Cambuur”, benadrukt De Jong in een videoboodschap. “We laten ons niet kisten. Dit is zo’n ontzettende steun. Vorige week hebben we een klap gehad, maar die is helemaal weg. Ik hoop dat iedereen in Zeist zijn verstand gaat gebruiken. Deze club hoort in de Eredivisie. Cambuur komt eraan.”

De bijdrage van de supporters gaat volledig naar de juridische procedure die de club, samen met De Graafschap, tegen de KNVB heeft aangespannen. Die dient op vrijdag 8 mei bij de rechtbank in Utrecht. Cambuur en De Graafschap stonden eerste en tweede in de Keuken Kampioen Divisie, met een ruime voorsprong van respectievelijk elf en zeven punten op de nummer drie FC Volendam, toen de competitie werd afgebroken vanwege de coronacrisis.

Wat was dit een leuke ervaring! Samen met mijn zoon in de auto door het @SCCambuurLwd stadion! Dit maakt een hoop goed na al die afgelaste wedstrijden. ???? Nu door met de strijd ???? Donatie ? #CambuurKomtEraan pic.twitter.com/C07vxw79XM — Erik Krikke (@ErikKrikke) May 1, 2020

De KNVB besloot om geen promotie naar en degradatie uit de Eredivisie toe te passen, omdat het seizoen niet volledig uitgespeeld is. Beide clubs lijken nu te willen aansturen op een Eredivisie met twintig clubs, een scenario dat eerder werd afgeschoten door de KNVB. Naar verluidt staat een groot deel van de Keuken Kampioen Divisie-clubs inmiddels achter een plan om de Eredivisie uit te breiden. Ze willen in dat geval wel een financiële vergoeding voor de kosten die worden misgelopen. Bij het kort geding krijgen Cambuur, De Graafschap en de KNVB de kans om hun argumenten aan te dragen. De rechter zal daar vervolgens over oordelen en een uitspraak volgt doorgaans binnen twee weken.