Eerste Premier League-club komt in opstand tegen Project Restart

Brighton & Hove Albion gaat niet akkoord met het plan van de Premier League om de competitie te hervatten op neutraal terrein. Volgens de Engelse club, die overigens vecht tegen degradatie en daarom niet belangeloos is, tast het uitspelen in een afgesloten neutrale omgeving de integriteit van de competitie aan.

Vrijdag bespraken de Premier League-clubs in een conferencecall de mogelijkheden wat betreft het hervatten van het seizoen. In Project Restart is het de bedoeling om de 92 resterende wedstrijden van het seizoen 2019/20 uit te spelen in neutrale stadions. Waarschijnlijk wordt daarbij de helft van de bestaande Premier League-stadions gebruikt en zal geen sprake meer zijn van thuis- en uitwedstrijden.

Brighton is de eerste club die in opstand komt tegen het plan. "Natuurlijk moeten we allemaal bereid zijn compromissen te accepteren", zegt directeur Paul Barber. "En we begrijpen heel goed dat het spelen achter gesloten deuren waarschijnlijk zo'n compromis is om het seizoen te hervatten gegeven de strijd tegen de verspreiding van het virus. Maar op dit cruciale punt in het seizoen heeft in onze ogen het spelen op neutraal terrein een effect op de integriteit van de competitie." Brighton staat negen wedstrijden voor het einde van de competitie vijftiende, slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Ook Karren Brady, de vicevoorzitter van nummer zestien West Ham United, liet eerder weten 'veel obstakels' te zien bij het hervatten van de Premier League. "Spelers en managers moeten uiteindelijk de grootste stem hebben in de manier waarop we herstarten", zei Brady in haar column voor The Sun. "Er is nog een hele lange weg te gaan voordat we weer echt gaan spelen. Er moeten ongetwijfeld nog veel compromissen gesloten worden."