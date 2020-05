Joe Biden chanteert Amerikaanse voetbalbond: ‘Anders geen geld voor WK’

Het Amerikaanse vrouwenteam heeft een rechtszaak tegen haar eigen voetbalbond verloren. Het vrouwenelftal voerde vier jaar lang een juridische strijd tegen de USWNT, de vrouwentak van de voetbalbond, om evenveel betaald te krijgen als de mannen, maar een rechter in Californië verwierp die claim vrijdag. Volgens rechter R. Gary Klausner van het United States District Court staat niet vast dat de vrouwen systematisch onderbetaald worden.

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden laat op Twitter weten het absoluut niet eens te zijn met de rechterlijke uitspraak en komt met een dreigement aan het adres van de voetbalbond. "Gelijke salarissen, nu", schrijft de gedoodverfde kandidaat van de Democratische Partij. "Of anders kunnen jullie, wanneer ik president ben, ergens anders heengaan voor de financiering van het WK." De Verenigde Staten organiseren samen met Canada en Mexico het WK voetbal in 2026.

De vrouwelijke Amerikaanse internationals voeren al vanaf 2016 een strijd met de bond om gelijke wedstrijdpremies te krijgen als de mannen. "Wat er voor nodig is om een rechtszaak te voorkomen? Om te beginnen een reëel aanbod voor gelijk loon, en daarnaast een aanzienlijke schadevergoeding", zo zei sterspeelster Megan Rapinoe in maart nog. Ook haar ploeggenoten Alex Morgan en Carli Lloyd mengden zich eerder in het publieke debat voor gelijke betaling.

Molly Levinson, een woordvoerster van de vrouwelijke spelers, kondigt aan dat er beroep zal worden aangetekend tegen de uitspraak van de rechter. "We zijn geschokt en teleurgesteld over de beslissing van vandaag, maar we zullen ons harde werk voor gelijk loon niet opgeven", zegt Levinson in een verklaring. “We hebben vertrouwen in onze zaak en zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen die deze sport beoefenen niet als minder gewaardeerd worden vanwege hun geslacht."