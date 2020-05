Italiaanse topclubs horen minimumbedrag voor Pogba

Chelsea weet nog niet wat men met Mario Pasalic aan moet. De aan Atalanta verhuurde spelmaker werd in zes jaar tijd aan vijf clubs in vijf verschillende landen uitgeleend, zonder ooit voor Chelsea uit te komen. (Daily Mirror)

Juventus wil per se geen geld uitgeven aan de rentree van Pogba. Manchester United kan alleen spelers in ruil terugkrijgen en daar komen bijvoorbeeld Miralem Pjanic en Douglas Costa voor in aanmerking. (Tuttosport)