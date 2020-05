De Bruyne sluit vertrek bij Manchester City niet uit: ‘Twee jaar is heel lang’

Dat Manchester City mogelijk voor twee jaar wordt uitgesloten van Europees voetbal, kan invloed hebben op de toekomst van sterspeler Kevin De Bruyne. De 28-jarige Belg zegt in gesprek met Het Laatste Nieuws het aangetekende beroep van City tegen de straf eerst af te willen wachten. "Maar twee jaar zou heel lang zijn", aldus de aanvallende middenvelder in een videocall met de Belgische krant.

De UEFA legde City in februari een tweejarige uitsluiting van Europees voetbal op, omdat de Engelse topclub de regels voor Financial Fair Play zou hebben geschonden. The Citizens kondigden vrijwel direct aan in beroep te gaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). "De club heeft ons verteld dat ze honderd procent zeker weten dat ze in het gelijk worden gesteld", zegt De Bruyne. "Daarom wacht ik gewoon af wat er zal gebeuren, maar ik vertrouw mijn club."

Mocht de straf niet ongedaan gemaakt worden, dan zal De Bruyne zijn opties overwegen. "Zodra de uitspraak er is, zal ik alles bekijken. Twee jaar (zonder Europees voetbal, red.) zou heel lang zijn, met één jaar zou ik misschien nog kunnen leven", aldus de spelmaker, die over interesse niet te klagen heeft. "De laatste jaren, en daarvoor ook al, zijn er veel ploegen die gepolst hebben en gevraagd hebben hoe ik mijn toekomst zie. Maar ik ben eerlijk gezegd heel tevreden bij City."

"Ik kom uit voor een van de beste ploegen ter wereld, speel in de Premier League, voor mij de beste competitie ter wereld, en dat vind ik leuk", beargumenteert de offensieve middenvelder, die een contract heeft tot medio 2023. "Het blijft een uitdaging om de beste te zijn en dat heb ik ook nodig. Wat komt, dat komt. Maar ik heb de afgelopen vijf jaar bij City niet geprobeerd om weg te gaan bij de club."

Manager Josep Guardiola dreigt bij City te vertrekken indien de Europese ban voor de club blijft staan. Voor De Bruyne zal dat echter geen rol spelen bij zijn besluit over zijn toekomst. "Of het ook belangrijk is wat Guardiola zal doen? Niet zozeer", zegt de 74-voudig international. "Pep heeft gezegd dat hij zijn contract tot volgend jaar zomer sowieso uitdient, wat er ook gebeurt. Daarna loopt zijn contract af. Maar ik ga mijn beslissing niet laten afhangen van wat Pep doet. Ik heb natuurlijk al met andere trainers gewerkt en als Pep vertrekt, ga ik werken met iemand anders. Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig, er zijn belangrijkere dingen op dit moment."