Vice-president: Barcelona wijzigt transfertactiek door verlies van 140 miljoen

Barcelona zal voor komend seizoen nauwelijks geld uitgeven aan transfersommen, zo bevestigt vice-voorzitter Jordi Cardoner zaterdag aan ESPN. De Catalanen stevenen als gevolg van de coronacrisis af op een verlies van inkomsten van 120 tot 140 miljoen euro en hebben daarom onvoldoende liquide middelen om dure spelers aan te trekken, zo klinkt het.

In plaats daarvan wil Barcelona zakendoen met gesloten beurzen: de Spaanse topclub zal verschillende overbodige spelers proberen in te zetten om tot ruildeals met andere clubs te komen. "Dat wordt onderdeel van het spel", zegt de vice-voorzitter. "Dit is hoe de transfermarkt er komend seizoen voor alle Europese clubs uit zal zien." Cardoner weigert in te gaan op specifieke ruildeals die Barcelona wil sluiten, maar het is een publiek geheim dat de club concrete interesse heeft in Lautaro Martínez van Internazionale en Paris Saint-Germain-ster Neymar.

Volgens ESPN is uit de woorden van Cardoner op te maken dat Barcelona in ieder geval geen grote transfersom voor Martínez of Neymar zal betalen, al wordt niet duidelijk wat de vice-president letterlijk heeft gezegd. Ook het enorme salaris van Neymar, naar verluidt 36 miljoen euro per jaar, zal een groot struikelblok vormen voor Barcelona, en het is daarom sterk de vraag of een transfer komende zomer van de grond zal komen.

Cardoner stelt dat clubs mogelijk met creatieve constructies zullen komen. "Bijvoorbeeld een ruildeal waarbij een speler van club A naar B gaat, een speler van club B naar C, en een speler van club C naar A", zegt de bestuurder. "Waarom niet? Het is tijd om creatief te worden." Barcelona zal vermoedelijk in ieder geval Philippe Coutinho, Samuel Umtiti en Arthur proberen te betrekken in ruilconstructies. ESPN meldde eerder al dat het drietal Lionel Messi, Frenkie de Jong en Marc-André ter Stegen in ieder geval bij Barcelona moet blijven.

Barcelona moet voor 30 juni minstens zeventig miljoen euro aan transfergeld binnenhalen om binnen de begroting van het seizoen 2019/20 te blijven, zo voegt Marca zaterdag toe aan de berichtgeving. De Catalanen zijn deze jaargang uitgegaan van 124 miljoen euro aan transferinkomsten, maar daarvan is pas 54 miljoen euro daadwerkelijk binnen, zo klinkt het. Barcelona onderhandelt in ieder geval met Schalke 04 over een transfer van Jean-Clair Todibo, die 25 miljoen euro moet opbrengen. Rafinha staat eveneens op de nominatie om te vertrekken: de middenvelder is vanaf de zomer voor een gelimiteerd bedrag van zestien miljoen euro op te halen.