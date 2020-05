Manchester City verkoopt ex-speler van NAC Breda

FC Nantes gaat de optie tot koop in het huurcontract van Moses Simon lichten. De aanvaller van Levante kost vijf miljoen euro en geniet interesse van Olympique Lyon, dat bereid is om het dubbele te betalen. (Le10Sport)

De club is dankzij de LFP gevrijwaard van degradatie en dus treedt een clausule van verplichte overname bij lijfsbehoud in werking.