Noa Lang verbaast tijdens ramadan: ‘Ik houd echt van hem, man’

Noa Lang heeft zich dit weekeinde van zijn meest solidaire kant laten zien. De twintigjarige vleugelaanvaller, afgelopen seizoen door Ajax verhuurd aan FC Twente, deed op verzoek van de bekende Marokkaans-Nederlandse influencer Brahim Lakhal namelijk een dagje mee aan de ramadan, de voor moslims heilige maand waarin zij tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten en drinken.

Lang is zelf geen moslim, maar onthield zich desondanks een dag lang van alle vormen van voeding. Dat legde hij zelf vast op camera, hetgeen uiteindelijk op YouTube resulteerde in een zogenaamde vlog. De buitenspeler nuttigde ’s nachts om een uur of half 4 zijn laatste maaltijd, tot ongeveer 21.00 uur. In die periode van bijna zeventien uur at én dronk hij niet, maar Lang leefde absoluut niet als een kluizenaar. In de vlog is onder meer te zien hoe hij ’s middags in de regen vijf kilometer hardloopt, mét een lege maag.

"Ik wil ook ervaren hoe het is om de hele dag niet te eten", antwoordt Lang onder meer op de vraag waarom hij heeft besloten om een dagje deel te nemen aan de ramadan. De Nederlands jeugdinternational legt uit dat hij veel islamitische vrienden heeft. Bovendien is ook zijn stiefvader Nourdin Boukhari, oud-voetballer van onder meer Ajax en Sparta Rotterdam, moslim. "Weet je wat het is? Zij steunen mij ook in de dingen die ik doe, dus ik steun hen nu ook", vertelt Lang.

Boukhari en de moeder van Lang zijn inmiddels niet meer samen, maar desondanks koesteren de twee nog altijd een goede band. "Ik houd echt van hem, man", zegt Lang over zijn stiefvader. "Hij heeft altijd met mij gevoetbald en mij veel geleerd. Als hij kon, kwam hij altijd naar mijn wedstrijden kijken, ook al speelde hij bij Ajax en ik bij Feyenoord. Dan kwam hij gewoon kijken. Hij zag meteen dat ik de top kon bereiken. Ik werd bij bijna elk toernooi dat hij kwam kijken uitgeroepen tot de beste speler van het toernooi."

Lang vertelt in de vlog ook over zijn overstap vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord naar Ajax, in 2013. "Nadat ik een oefenwedstrijd met Feyenoord had gespeeld, werd ik thuis opgehaald door mijn vader. In de auto feliciteerde hij me. Ik vroeg hem: 'Waarmee?' Hij zei: 'Volgend jaar speel je bij Ajax.'" Lang kon zijn oren aanvankelijk niet geloven. "Maar iedereen wist altijd al van mij dat ik naar Ajax wilde, dat het mijn droomclub was. Mijn ouders hoefden me ook niet te vragen of ik naar Ajax wilde: ze feliciteerden me vast. Ik ben mijn hele leven al gewoon voor Ajax. Dat heeft niet per se iets te maken met Nourdin. Mijn vader is zelf ook Ajacied, dus dat krijg je mee bij de opvoeding."

Nadat Lang vijf kilometer hard had gelopen, rustte hij thuis en doodde hij de tijd met zijn PlayStation. "Het gaat wel goed, ik heb het eerlijk gezegd nog niet zo heel moeilijk. Natuurlijk heb ik een beetje dorst en trek, maar ik ben nog wel stabiel. Maar je weet wat ze zeggen: de laatste loodjes wegen het zwaarst", geeft hij een korte update. Zijn vasten verbrak hij ’s avonds in het bijzijn van zijn stiefvader Boukhari, die uitgebreid had gekookt. "S-O (shout-out, red.) naar de grote meneer", zo bedankt Lang de oud-aanvaller voor de maaltijd. "Ik vond het een lange, leuke dag. Ik heb het volgehouden en daarna lekker gegeten. Ik heb getraind met een lege maag en heb het gezellig gehad met Brahim, die het ook goed heeft volgehouden", eindigt Lang.