‘Vier clubs melden zich bij Barcelona voor huurling van FC Twente’

De toekomst van Oriol Busquets ligt mogelijkerwijs in de Bundesliga. Volgens Mundo Deportivo hebben vier clubs uit Duitsland oriënterende belangstelling voor de 21-jarige middenvelder, die vorig jaar zomer tijdelijk aan FC Twente werd uitgeleend. Nu het seizoen in Nederland ten einde is, kunnen de betrokken partijen naar de toekomst kijken.

De Spaanse sportkrant stelt dat Werder Bremen, FSV Mainz 05, 1. FC Köln en Hamburger SV bij Barcelona hebben aangeklopt inzake de voorwaarden van een eventuele huurperiode. De club uit Hamburg is alleen een optie als men promotie naar de Bundesliga afdwingt. Het is echter nog niet zeker of de Bundesliga en de 2. Bundesliga zullen worden hervat.

Busquets, geen familie van Spaans international Sergio Busquets, kwam afgelopen seizoen tot 21 optredens voor FC Twente. Gonzalo García gebruikte de Spanjaard als defensieve middenvelder en als centrale verdediger. Het is onwaarschijnlijk dat de samenwerking met een seizoen wordt verlengd, ook omdat Ted van Leeuwen niet meer de technische portefeuille zal beheren. Het is ook onduidelijk wat de plannen van Barcelona met de middenvelder zijn, daar zijn contract volgend jaar zomer afloopt. Een verkoop kan dus ook een mogelijkheid zijn.

Busquets speelde tot dusver twee officiële wedstrijden in het eerste elftal van Barcelona, in het toernooi om de Copa del Rey. Hij maakte in de voorbereiding op dit seizoen ook nog officieuze speelminuten. In onderling overleg werd besloten om de middenvelder aan FC Twente te verhuren, maar halverwege het seizoen werd Ernesto Valverde door Quique Setién vervangen.

Busquets erkende een maand geleden dat hij op een nieuwe kans hoopt. “Het is mijn droom om in de zomer terug te keren naar Barcelona en de voorbereiding mee te draaien met het eerste elftal. Ik doe er alles aan om te laten zien dat ik terug kan keren", vertelde hij aan diverse media in Spanje. "Het is mijn verlangen om bij het eerste elftal van Barcelona te blijven.”