Ludieke actie Cambuur in eigen stadion: ‘Hij leeft van een paar tientjes’

SC Cambuur heeft een ludieke actie op poten gezet. Supporters kunnen, geheel coronaproof, via een drive-in door het stadion rijden en vervolgens een geldbedrag aan de club doneren. Als bedankje krijgen ze een sticker met daarop ’Cambuur komt eraan’ op hun bumper geplakt. Volgens het Algemeen Dagblad staat er rondom het stadion van de Keuken Kampioen Divisie-club een file van anderhalf uur.

De financiële steun is voor de juridische strijd tegen de KNVB, die een streep zette door promotie en degradatie tussen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Cambuur verwacht volgens het dagblad sowieso een halve ton over te houden aan de actie. “Het is hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk”, vertelt financieel directeur Gerald van den Belt. “Zojuist sprak ik een man die zijn excuses aanbood. Hij kon maar vijf euro doneren omdat hij in de schuldsanering zat.”

???? OVERWELDIGEND! Wat een opkomst tijdens de eerste dag van de autosticker drive-in, waarvoor duizendmaal dank! Eén ding is zeker: #CambuurKomtEraan! ???? pic.twitter.com/2nPMBg1MJh — SC Cambuur (gewoan ??) (@SCCambuurLwd) May 1, 2020

“Zo’n man leeft dus van een paar tientjes per week, maar geeft daarvan een substantieel deel aan Cambuur. Dat zegt alles over hoe Leeuwarden momenteel met ons meeleeft. We hebben hier weleens 7.500 supporters op de laatste training gehad voor de derby tegen SC Heerenveen. Dat was ook heel bijzonder, maar wat we nu meemaken is echt ongekend. Wat je hier ziet is clubliefde.”

SC Cambuur staat vrijdag 8 mei samen met De Graafschap, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, in de rechtbank van Utrecht tegenover de KNVB. Beide clubs lijken nu te willen aansturen op een Eredivisie met twintig clubs, een scenario dat eerder werd afgeschoten door de KNVB. Naar verluidt staat een groot deel van de Keuken Kampioen Divisie-clubs inmiddels achter een plan om de Eredivisie uit te breiden. Ze willen in dat geval wel een financiële vergoeding voor de kosten die worden misgelopen.

Wat was dit een leuke ervaring! Samen met mijn zoon in de auto door het @SCCambuurLwd stadion! Dit maakt een hoop goed na al die afgelaste wedstrijden. ???? Nu door met de strijd ???? Donatie ? #CambuurKomtEraan pic.twitter.com/C07vxw79XM — Erik Krikke (@ErikKrikke) May 1, 2020

Bij het kort geding krijgen Cambuur, De Graafschap en de KNVB de kans om hun argumenten aan te dragen. De rechter zal daar vervolgens over oordelen en een uitspraak volgt doorgaans binnen twee weken.