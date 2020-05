Stam lovend: ‘Maar Arsenal is enorm anders dan wat hij gewend is in Nederland’

Orkun Kökçü is in het onlangs beëindigde Eredivisie-seizoen uitgegroeid tot een steeds belangrijkere speler voor Feyenoord. De prestaties van de negentienjarige middenvelder zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven en onder meer Arsenal wordt genoemd als gegadigde voor Kökçü, die ruim twintig miljoen euro zou moeten kosten. Zijn voormalige trainer Jaap Stam heeft hoge verwachtingen van het talent.

“Hij zal zich aan moeten passen, aangezien de stap naar Arsenal en de Premier League enorm anders is dan wat hij is gewend in Nederland. De snelheid waarmee gespeeld wordt, het niveau en de intensiteit liggen veel hoger”, vertelt Stam in gesprek met Goal. “Maar hij heeft de kwaliteiten wel. Hij is een speler met een bepaalde persoonlijkheid, hij wil het altijd beter doen.”

“Hij is nooit tevreden over zichzelf, hij is teleurgesteld als hij niet scoort of als zijn passes niet goed genoeg zijn. Toen ik bij Feyenoord kwam had hij nog niet veel gespeeld omdat iedereen zei dat hij te jong was. Ik zetten hem erin en liet hem tijdens de meeste wedstrijden spelen, ik gaf hem vertrouwen en zag veel kwaliteiten bij hem”, gaat Stam verder. “Nu bewijst hij zichzelf in Nederland en is hij een van de beste middenvelders van het land geworden. Hij heeft zeker de kwaliteiten om die stap naar de Premier League te zetten.”

De oud-verdediger roemt Kökçü om zijn veelzijdigheid: “Toen we met een verdedigende middenvelder speelden, was hij een van de twee die wat hoger op het veld stonden. Maar hij kan ook als een nummer 10 spelen, of links op het middenveld. Soms duikt hij ook voorin op waar hij samen kan spelen met de aanvallers.”

“Hij heeft creativiteit, scorend vermogen, uithoudingsvermogen en kan blijven rennen. Hij blijft maar gaan. Ik zag hem als een veelbelovende speler. Het enige waar hij nog aan moet werken, is het verdedigende aspect van zijn spel. Idealiter zou het goed voor hem zijn om in Nederland te blijven, om te wennen aan het spelen van drie wedstrijden per week en de extra intensiteit die dat met zich meebrengt. Maar ook om nog wat stabieler te worden, hij is nog steeds erg jong.”